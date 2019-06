M. Hefková končí ako viceprimátorka aj ako mestská poslankyňa Nitry

Dôvodom odchodu 28-ročnej Hefkovej z postu viceprimátorky bol jej zdravotný stav, ale aj rozdielne názory na vedenie mesta.

Nitra 14. júna (TASR) - Viceprimátorka Nitry a poslankyňa mestského zastupiteľstva Michaela Hefková sa vzdala svojho mandátu. Hefková bola poslankyňou za volebný obvod Chrenová, kandidovala ako nezávislá kandidátka, Tím Hattas. V zastupiteľstve ju nahradí Miloslav Špoták, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát, Tím Hattas. Pomer síl v nitrianskom mestskom zastupiteľstve zostane zachovaný, v 31-člennom poslaneckom zbore má väčšinu 21-členná koalícia. Tvoria ju poslanci z Tímu Hattas, Demokratickej koalície pravicových strán (DKPS) zloženej zo strán OĽaNO, SaS, Šanca, Sme rodina a KDH a Tím Pre Nitru.



Dôvodom odchodu 28-ročnej Hefkovej z postu viceprimátorky bol jej zdravotný stav, ale aj rozdielne názory na vedenie mesta. „Opakovane sa stávalo, že som veľa energie používala na presviedčanie kolegov z vedenia úradu, aby boli niektoré kroky a rozhodnutia v personálnom manažmente úradu prehodnotené, aby neboli uznané niektoré finančné náklady, ako sú prefinancovanie nákladov komerčného hokeja bez pridanej hodnoty, preplatenie služby zdieľaných bicyklov, niektoré poradenské činnosti, prípadne aby boli platová politika či prijatie úveru iniciované v inom čase, po dôkladnejšej príprave,“ vyjadrila svoj postoj Hefková.



Pomyselnou bodkou v rozhodnutí viceprimátorky o odchode bola podľa jej slov ašpirácia primátora a niektorých kolegov vo vedení mesta vstúpiť do veľkej politiky. „Naša tímová energia tak ide do iných agend ako do tých samosprávnych. Nedokážem sa vzdať presvedčenia, že počas prvého funkčného obdobia v komunálnom prostredí je prvoradé upratať si vo vlastnom dome, a nie sedieť na dvoch stoličkách,“ domnieva sa Hefková. Rozhodnutie o odchode z postu viceprimátorky prijal primátor podľa jej slov bez námietok.



„Prekvapením bolo, že som bola konfrontovaná s nástojčivým naliehaním, aby som sa vzdala aj poslaneckého mandátu. Toto gesto naliehania na moju osobu a podlomené zdravie ma presvedčili, že moja cesta ako poslankyne v Tíme Hattas skončila,“ uzavrela Hefková.