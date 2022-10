M. Heredoš sľubuje bezplatnú MHD i návrat linky do Rajky

Bratislava 7. októbra (TASR) – Kandidát na primátora Bratislavy Miroslav Heredoš sľubuje v prípadne svojho víťazstva v jesenných voľbách bratislavskú mestskú hromadnú dopravu (MHD) zadarmo. Odkazuje, že financie na to vie nájsť v mestskom rozpočte. Rovnako deklaruje obnovenie autobusovej linky 801 do Rajky. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii.



"Našou víziou je ponúknuť bezplatnú MHD, cieľom je dostať ľudí do MHD. Financie v mestskom rozpočte sú a budú," skonštatoval Heredoš poukazujúc na fungovanie bezplatnej MHD v niektorých iných mestách na Slovensku či iných metropolách.



V pokladnici hlavného mesta na to podľa neho peniaze sú, napríklad aj väčšou sumou z podielových daní či vyšším výberom na dani z nehnuteľnosti. Nájsť financie by sa dalo aj šetrením v Dopravnom podniku Bratislava (DPB), kde vidí riešenie zmenou grafikonov či nasadením kratších vozidiel v niektorých časoch a na niektorých linkách. Financie chce nájsť napríklad aj zlúčením mestských podnikov do holdingu.



Riešiť podľa neho treba urgentne aj zvýšenie počtu záchytných parkovísk, lukratívnejšia i efektívnejšia by mala byť podľa jeho predstáv aj jazda integrovanou dopravou. "Zdieľané kolobežky ani bicykle nevyriešia dopravné zápchy," poznamenal Heredoš. Prisľúbil tiež prinavrátenie linky 801 do Rajky.



Heredoš je jedným z ôsmich kandidátov na post primátora Bratislavy. Okrem neho kandidujú aj Martin Jakubec, Rudolf Kusý, Martin Mlýnek, Peter Poláček, Andrej Trnovec, Matúš Vallo a Miroslav Vetrík. Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.