M. Hojsík: Štát by mal ľudí na Zemplíne za znečistenie PCB odškodniť

Nižný Hrušov 4. decembra (TASR) - Obyvateľov Zemplína by podľa europoslanca Martina Hojsíka a poslankyne Národnej rady SR Zuzany Mesterovej (obaja PS) mal štát za ujmu zo znečistenia prostredia PCB látkami odškodniť. Informovali, že v pondelok odovzdali zástupcom regiónu Zemplína návrh právnych krokov, smerujúcich k takémuto odškodneniu.



Podľa Hojsíka bola ujma obyvateľom spôsobená nielen toxickými PCB, ale aj nečinnosťou, nesprávnym úradným postupom štátnych orgánov a ich nesprávnou implementáciou práva Európskej únie (EÚ). Oznámil, že postup krokov dal vypracovať renomovanej advokátskej kancelárii.



Prvým krokom má byť žiadosť voči ústrednému orgánu štátnej správy o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody, spôsobenej nesprávnym úradným postupom v zmysle zákona o zodpovednosti za škodu, spôsobenú pri výkone verejnej moci. "Chceme dosiahnuť spravodlivé odškodnenie ľudí zo Zemplína za ujmy spôsobené znečistením PCB. Boli by sme radi, ak by k nemu došlo na základe dohody, bez potreby vymáhať nároky na súde. Ak Ministerstvo životného prostredia SR neuspokojí oprávnené nároky dotknutých Zemplínčanov na náhradu škody, budú sa poškodení za našej pomoci domáhať náhrady škody prostredníctvom žaloby," upresnil Hojsík.



S Mesterovou oznámili, že na stretnutí so starostami a primátormi z oblasti Zemplína sa venovali aj ďalším krokom, vrátane zozbierania potrebných údajov od obyvateľov, ktorí prejavia záujem o účasť na konaní o odškodnenie. "Vlády a kompetentné štátne orgány sú povinné dodržiavať a implementovať slovenské aj európske zákony. Ľudia žijúci v oblasti kontaminovanej znečistením z Chemka Strážske si, žiaľ, zažívajú, aké to je, keď si štát a jeho orgány tieto povinnosti po desaťročia neplnia. Členské štáty sú v takomto prípade povinné nahradiť fyzickým a právnickým osobám škodu spôsobenú porušením práva EÚ," dodala Mesterová.



Primátor Strážskeho Patrik Magdoško pre TASR potvrdil, že mesto v tejto veci dostalo od Hojsíka navrhovaný postup. "V týchto krokoch ale ešte nemáme zodpovedané otázky, kto by bol žiadateľom voči orgánu štátnej správy a kto by mal zastupovať občanov, či my ako samospráva alebo niekto iný. Akékoľvek odškodnenie pre občanov tu žijúcich vnímame ako pozitívnu kompenzáciu pre ľudí v tomto regióne," reagoval. Pre mesto je podľa neho veľmi dôležité, že vláda SR v septembri vyčlenila uznesením financie na zlikvidovanie nebezpečného odpadu. "Veríme, že zmena vlády nezastaví likvidáciu týchto nebezpečných látok, ktoré už sú ozaj rizikom pre náš región," dodal Magdoško.