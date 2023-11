M. Hromadu vymenujú za nového riaditeľa Liptovského múzea

Ružomberok 29. novembra (TASR) - Do funkcie riaditeľa Liptovského múzea vymenujú Martina Hromadu. Návrh schválilo Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na ostatnom rokovaní. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Výberové konanie na pozíciu nového riaditeľa múzea vyhral Hromada v novembri. Od roku 2018 pôsobil na poste riaditeľa odboru kultúry Úradu ŽSK. Komisia ho vybrala spomedzi piatich uchádzačov. Do funkcie by ho mali vymenovať k 1. januáru 2024. "Jeho funkčné obdobie bude päť rokov," dodala Lacová.



Povereným riaditeľom Liptovského múzea je momentálne historik Rastislav Molda. Inštitúciu vedie od apríla tohto roka po tom, ako skončil vo funkcii jeho dovtedajší šéf Michal Kovačic. Kovačica odvolali krajskí poslanci na návrh predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. Dôvodom bolo porušenie etického kódexu zamestnanca ŽSK.