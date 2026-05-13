V Muránskej Hute dokončili obnovu historickej klinčiarne
Autor TASR
Muránska Huta 13. mája (TASR) - V Muránskej Hute v okrese Revúca dokončili obnovu niekdajšej klinčiarne, ktorá patrí k najstarším budovám v obci. Samospráve sa ju podarilo v minulosti zachrániť vďaka širokej komunite, v objekte zrekonštruovanom z plánu obnovy bude nové informačné centrum i pamätná izba. Pre médiá to uviedol starosta obce Marian Szentandrássi.
Historická budova niekdajšej klinčiarne sa nachádza pri vstupe do Muránskej Huty. Postavená bola okolo roku 1865 a slúžila na výrobu klincov a pracovných nástrojov. Neskôr sa v nej nachádzali škola, obchod aj pohostinstvo. Chátrajúci objekt v zlom technickom stave sa podarilo samospráve kúpiť vďaka finančným darom, v ostatných rokoch prešla budova rozsiahlou rekonštrukciou.
„Stavbu sme ukončili, teraz nabehne veľa prác, čo sa týka papierovačiek. Hľadáme ďalšie zdroje na to, aby sme budovu dokončili úplne, ale stratil sa ten škaredý zjav, ktorý sme mali pri vstupe do obce,“ skonštatoval Szentandrássi.
V historickej klinčiarni sa bude nachádzať nové informačné centrum, kde sa budú môcť turisti a návštevníci aj občerstviť. K dispozícii budú sociálne zariadenia a zriadená tam bude i pamätná izba obce. Zrekonštruované priestory chce samospráva využívať aj na obecné podujatia či napríklad referendá a voľby.
Klinčiareň v Muránskej Hute už niekoľko rokov vďaka crowdfundingovej kampani slúžila aj ako turistická útulňa, turisti tam nájdu núdzové ubytovanie i naďalej. V budúcnosti by však samospráva chcela v objekte vytvoriť aj komfortnejšie ubytovacie priestory. „Je tam predpríprava na tri apartmány,“ doplnil starosta s tým, že v časti vyhradenej pre útulňu sa pohodlne vyspí aj 15 turistov.
Obnovu klinčiarne a zriadenie informačného centra v Muránskej Hute víta aj oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer, podľa ktorej projekt prispeje k ďalšiemu rozvoju turizmu na území Muránskej planiny. „Bude to zázemie, kde si môžu návštevníci dať nejakú kávu, trošku sa zdržať a zrelaxovať. Plánujeme tu aj expozíciu botaniky, kde budú interaktívne hravé veci pre širokú verejnosť,“ prezradil riaditeľ OOCR Gemer Jaroslav Hric.
Na rekonštrukciu niekdajšej klinčiarne získala Muránska Huta z plánu obnovy vyše 690.000 eur. Časť financií použili aj na vybudovanie novej cyklotrasy, ktorá vedie popri Hutníckom potoku smerom na Muránsku Zdychavu. V rámci Muránskej planiny bolo z plánu obnovy v uplynulých rokoch na rozvoj udržateľného cestovného ruchu preinvestovaných približne deväť miliónov eur, celkovo išlo o 15 projektov, ktorých žiadateľmi boli samosprávy, národný park, Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) či OOCR Gemer.
„Myslím si, že je to vidieť aj cítiť. V spolupráci s národným parkom sme napríklad obnovili 550 kilometrov cyklochodníkov a naše merače počtu cyklistov hovoria o tom, že v roku 2024 tu bolo 17.000 cyklistov a minulý rok to už bolo 22.500,“ skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že región Muránskej planiny má potenciál ďalej rásť.
