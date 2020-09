Pilip: Príprava koncepcie štátnej politiky voči krajanom je dôležitá

Martin 10. septembra (TASR) – Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Ján Pilip rokoval vo štvrtok v Martine s predsedom Matice slovenskej (MS) Mariánom Gešperom o prierezovej činnosti oboch inštitúcií, ale aj o príprave novej koncepcie štátnej politiky voči krajanom. TASR o tom informovala hovorkyňa MS Veronika Matušková.



Pripomenula, že obidve inštitúcie spája oblasť starostlivosti o zahraničných Slovákov. „Napriek tomu, že sa často hovorí o starostlivosti o zahraničných Slovákov, v tejto oblasti je množstvo rezerv, ktoré by sme mohli spolu odstrániť. A viac podporovať krajanské kultúrne či vzdelávacie aktivity v Európe aj vo svete," povedal po rokovaní predseda MS.



S predsedom ÚSŽZ si podľa neho vymenili skúsenosti v krajanskej problematike. „Zamerali sme sa na spoločné projekty, ako je organizácia medzinárodných letných táborov pre mladých slovenských krajanov alebo Národný zraz Mladej Matice so zahraničnou účasťou. Treba však povedať, že pandémia nového koronavírusu zbrzdila mnohé naše aktivity," ozrejmil Gešper.



„Som presvedčený, že na budúci rok sa už dostaneme do normálnych koľají a budeme môcť byť v užšom kontakte s krajanmi. Spolupráca medzi MS a naším úradom je veľmi úzka. Dokonca užšia, než som si myslel, a to aj po odbornej stránke. Teraz o nej diskutujeme, inventarizujeme ju, niektoré aktivity chceme obnoviť, ako napríklad tábory pre deti. Máme aj snahu zriadiť múzeum vysťahovalectva. Veľmi dôležité je, že pripravujeme štátnu koncepciu politiky voči krajanom na roky 2021 – 2025, na čo sme zriadili odbornú komisiu. Zastúpenie v nej bude mať aj MS," priblížil Pilip.



Predseda ÚSŽZ a podpredseda úradu Peter Prochácka si prezreli Archív MS, Šatnicu MS aj expozíciu v Dome Jozefa Cígera Hronského v Martine.



„Zaujímali sa najmä o vzácne krajanské zbierky Krajanského múzea MS. Vedenie MS a riaditeľka Krajanského múzea MS Zuzana Pavelcová im predstavili históriu vzťahov medzi MS a krajanmi, ako aj súčasnú činnosť, smerovanie a aktivity v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí," dodala Matušková.