M. Kaliňák chystá rokovanie o poplatkoch SOZA
Splnomocnenec pre územnú samosprávu reaguje na diskusiu, ktorá sa rozpútala v súvislosti s novým sadzobníkom SOZA a poplatkami týkajúcimi sa podujatí na voľnom priestranstve bez vstupného
Bratislava 24. februára (TASR) - Do konca marca sa má uskutočniť spoločné stretnutie samosprávnych združení a ďalších organizácií k téme poplatkov Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA). Výstupy majú byť podkladom pre rokovanie so samotným zväzom obhajujúcim práva autorov a vydavateľov hudobných diel. Oznámil to štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
„Inicioval som rokovanie so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií, Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie a Asociácie hotelov a reštaurácií. Pozvanie prijal aj splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny,“ spresnil splnomocnenec pre územnú samosprávu. Po stretnutí a precizovaní návrhov má nasledovať stretnutie s vedením SOZA. „Som presvedčený, že iba zodpovedným prístupom dokážeme nastaviť model tvorby sadzobníka, s ktorým bude komfortný každý, koho sa dotýka,“ doplnil Kaliňák. Výsledky rokovaní majú zároveň formovať postup k ďalším ochranným zväzom na Slovensku.
Splnomocnenec pre územnú samosprávu reaguje na diskusiu, ktorá sa rozpútala v súvislosti s novým sadzobníkom SOZA a poplatkami týkajúcimi sa podujatí na voľnom priestranstve bez vstupného. Hoci SOZA informovala, že nový sadzobník bude napokon platiť až od 30. júna, samosprávne združenia kritizovali postup a nedostatočnú komunikáciu o nových poplatkoch. Poukázali pritom na to, že neúmerne zvýšené sadzby majú likvidačný charakter pre udržateľnosť kultúrnych podujatí s bezplatným vstupom, ktoré samosprávy organizujú pre svojich obyvateľov. Zároveň môžu podľa nich vo všeobecnosti ohroziť dostupnosť kultúry najmä pre obyvateľov menších sídiel.
Splnomocnenec takisto poukazuje na nevyhnutnosť stanovenia systémových a prehľadných pravidiel, ktoré nahradia súčasný komplikovaný systém a nebudú vnášať každoročne neistotu v otázke výšky poplatkov za používanie hudobných diel.
