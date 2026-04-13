M. Kaliňák: Kúpeľným mestám a obciam chceme nájsť špeciálny štatút
Autor TASR
Zvolen 13. apríla (TASR) - Kúpeľníctvo na Slovensku je špeciálny segment priemyslu a domovom každých kúpeľov sú mestá a obce. Spolupráca spočíva v tom, aby sme našli špeciálny štatút všetkým kúpeľným samosprávam a mali niečo navyše. Po rokovaní s Komorou obcí Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) vo Zvolene to v pondelok povedal splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Spresnil, že slovenské kúpele majú významné spoločenské postavenie a úlohy. „Poďme ich zvýhodniť a zároveň skúsme tlačiť s majiteľmi kúpeľov na to, aby aj oni mali k nových eurofondov prístup,“ objasnil s tým, že keď sa budú rozvíjať kúpele, tak sa bude zlepšovať aj dôležitá časť národného hospodárstva. Dodal, že na pondelkovom rokovaní s Komorou obcí Rady ZMOS vo Zvolene sa zhodli, akým spôsobom budú spolupracovať na tom, aby špeciálny štatút kúpeľným mestám našli.
Ako uviedol, sídla slovenských kúpeľov majú výdavky, sú finančne zaťažené a potrebujú niečo navyše. „Preto musíme zákonne zaviesť rámec a priznať im to špeciálne spoločenské postavenie,“ podotkol. Doplnil, že zvýhodniť by ich mohli napríklad vo vzťahu k pozemkovým úpravám, vodovodom, kanalizáciám i k samotnému rozvoju územia. Druhým krokom by podľa Kaliňáka bolo rozšíriť toto postavenie aj o tie slovenské mestá, ktoré sú zapísané v Svetovom dedičstve UNESCO. Pripomenul, že sú to slovenské regióny, ktoré nie sú také isté ako ostatné samosprávy.
Spomenul, že je dôležité dať tieto poznatky do legislatívy, aby bolo jasné, že je to súbor podpory. Doplnil, že niečo podobné sa už v minulosti na Slovensku osvedčilo. „Z niekdajších najmenej rozvitých okresov máme prioritné okresy, kde je presný zoznam, v čom všetkom sú zvýhodnení,“ reagoval. Podľa neho existoval fond na spravodlivú transformáciu v častiach Slovenska. „Mohli byť v niečom zvýhodnení pre priemysel, ktorý tam končil. To znamená, že už máme podobné skúsenosti,“ konštatoval.
