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M. Kaliňák: Na súd bude musieť reagovať Bratislava pri určení obvodov
Podľa Kaliňáka si však treba počkať na to, či dá Ústavný súd váhu rovnosti hlasov pred voľbami alebo zastupiteľnosti aj najmenších okresov či najmenších sídlisk v rámci veľkých miest.
Autor TASR
Bratislava 25. júna (TASR) - Stredajší (24. 6.) nález Ústavného súdu (ÚS) sa týka jednej vety v zákone o hlavnom meste SR Bratislave, v tejto chvíli nie je potrebné meniť legislatívu. Vyplýva to z vyjadrenia štátneho tajomníka Ministerstva vnútra (MV) SR Michala Kaliňáka. Predpokladá, že na rozhodnutie ÚS bude prihliadať bratislavské mestské zastupiteľstvo pri určení volebných obvodov. Následne je čas polroka na úpravu zákona.
„V momente, keď to bude publikované v Zbierke zákonov, predpokladáme, že už na to bude prihliadať zastupiteľstvo pri určení volebných obvodov, a následne máme polroka na to, aby sme novelizovali tento zákon a zosúladili to s ústavou,“ povedal pre TASR Kaliňák o rozhodnutí ÚS. „V zákone o hlavnom meste je sporná jedna veta, je v rozpore s ústavou, a preto poslanci už dnes pri stanovovaní volebných obvodov v Bratislave určia nové obvody, aby korešpondovali s nálezom Ústavného súdu, a my tým pádom máme polroka lehotu, aby sme to opravili v zákone,“ doplnil štátny tajomník.
Podľa Kaliňáka si však treba počkať na to, či dá Ústavný súd váhu rovnosti hlasov pred voľbami alebo zastupiteľnosti aj najmenších okresov či najmenších sídlisk v rámci veľkých miest. „Toto je tá druhá vec, na ktorú dnes nikto nemá odpoveď, a aj Ústavný súd nemá jasno, ako vyrovnať rovnosť hlasov kandidátov pred garanciou zastupiteľnosti sídlisk, mestských častí alebo malých okresov vo veľkej VÚC-ke (vyššom územnom celku, pozn. TASR),“ pripomenul.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) tvrdí, že momentálne netreba v parlamente meniť zákon. Stačí, aby sa v Bratislave zmenili volebné obvody a prispôsobili sa požiadavkám ombudsmana Róberta Dobrovodského. „Primátor Bratislavy má problém, pretože nereflektoval na upozornenia ombudsmana a Ústavného súdu a bude sa s tým musieť vysporiadať, ináč urobí zjavne protiústavný krok,“ doplnil pre TASR šéf parlamentu.
Ústavný súd v stredu rozhodol, že časť zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. V tejto časti tak ÚS vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.
Ombudsman napadol toto ustanovenie s argumentom, že porušuje rovnosť volebného práva. Podľa Dobrovodského príslušné ustanovenie uprednostňuje určovanie volebných obvodov so zameraním na povinné zastúpenie mestských častí, respektíve ich obyvateľov, a nie na pomer obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta.
„V momente, keď to bude publikované v Zbierke zákonov, predpokladáme, že už na to bude prihliadať zastupiteľstvo pri určení volebných obvodov, a následne máme polroka na to, aby sme novelizovali tento zákon a zosúladili to s ústavou,“ povedal pre TASR Kaliňák o rozhodnutí ÚS. „V zákone o hlavnom meste je sporná jedna veta, je v rozpore s ústavou, a preto poslanci už dnes pri stanovovaní volebných obvodov v Bratislave určia nové obvody, aby korešpondovali s nálezom Ústavného súdu, a my tým pádom máme polroka lehotu, aby sme to opravili v zákone,“ doplnil štátny tajomník.
Podľa Kaliňáka si však treba počkať na to, či dá Ústavný súd váhu rovnosti hlasov pred voľbami alebo zastupiteľnosti aj najmenších okresov či najmenších sídlisk v rámci veľkých miest. „Toto je tá druhá vec, na ktorú dnes nikto nemá odpoveď, a aj Ústavný súd nemá jasno, ako vyrovnať rovnosť hlasov kandidátov pred garanciou zastupiteľnosti sídlisk, mestských častí alebo malých okresov vo veľkej VÚC-ke (vyššom územnom celku, pozn. TASR),“ pripomenul.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) tvrdí, že momentálne netreba v parlamente meniť zákon. Stačí, aby sa v Bratislave zmenili volebné obvody a prispôsobili sa požiadavkám ombudsmana Róberta Dobrovodského. „Primátor Bratislavy má problém, pretože nereflektoval na upozornenia ombudsmana a Ústavného súdu a bude sa s tým musieť vysporiadať, ináč urobí zjavne protiústavný krok,“ doplnil pre TASR šéf parlamentu.
Ústavný súd v stredu rozhodol, že časť zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. V tejto časti tak ÚS vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.
Ombudsman napadol toto ustanovenie s argumentom, že porušuje rovnosť volebného práva. Podľa Dobrovodského príslušné ustanovenie uprednostňuje určovanie volebných obvodov so zameraním na povinné zastúpenie mestských častí, respektíve ich obyvateľov, a nie na pomer obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta.