M. Kaliňák pogratuloval M. Majerskému k víťazstvu

Prešov 30. októbra (TASR) - Michal Kaliňák (Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Aliancia) priznal porážku v boji o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Na brífingu v Prešove potvrdil, že už telefonoval so znovuzvoleným predsedom kraja Milanom Majerským (KDH, Sme rodina, SaS a Za ľudí) a pogratuloval mu k víťazstvu.



Voličom sa zároveň poďakoval za to, že mu odovzdali svoj hlas. "Účasť bola ohromná a myslím si, že aj našou kampaňou sme k tomu prispeli. Či chceme alebo nie, VÚC bude musieť bez ohľadu na tento výsledok riešiť v najbližšej dobe 'potravinové púšte', nájomné byty, zariadenia sociálnych služieb, odpadové hospodárstvo alebo rómsku problematiku. Som vďačný za tých 60.000 alebo 70.000 hlasov, ktoré som získal a myslím si, že je to veľmi solídny výsledok," zhodnotil Kaliňák. Po sčítaní viac ako 93 percent hlasov pred ním vedie Majerský o približne desať percent.



Kaliňák sa poďakoval partnerke a tiež politickým stranám, ktoré vo voľbách podporili jeho program. Dodal, že do konca roka sa rozhodne, kam budú smerovať jeho ďalšie kroky. Kaliňák predtým niekoľko rokov pôsobil v Združení miest a obcí Slovenska. "Vôbec v tejto chvíli neuvažujem o politike, chcem si v prvom rade oddýchnuť a venovať sa rodine," uzavrel.