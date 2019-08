M. Kameň: Na nočnej prehliadke môžu ľudia svietiť prineseným svetlom

Zážitok z noci prehĺbi profesionálna Ohňová show Drsnošov v podaní Dua Kyseli Krastafci.

Modrý Kameň 19. augusta (TASR - Prehliadka modrokamenského kaštieľa v tme, len so svetlom, ktoré si prinesú sami návštevníci, sa uskutoční v sobotu 24. augusta od 21.00 h. Podujatie s názvom V moci temnoty povedie parkom a časťou kaštieľa, kde si návštevníci vypočujú povesti o dávnych obyvateľoch hradu z rodu Balašovcov.



"Všetci, ktorí do kaštieľa zavítajú, sa dozvedia aj to, ktorý z Balašovcov bol týraný, a, naopak, ktorý bol tyran. Prečo bol v roku 1424 oslepený nevinný hájnik a čo spájalo Žigmunda Balašu s nájomným vrahom Šmarhanom. Sprievodca porozpráva aj to, kto stál za zmiznutím Šimona Balašu, ako bola pomstená krutosť Imricha Balašu aj to, prečo sa dodnes kaštieľom ozýva erdžanie koňa a vrčanie psa," priblížila podujatie kultúrno-propagačná manažérka SNM - Múzea bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň Katarína Hanková Jančeková.



Zážitok z noci prehĺbi profesionálna Ohňová show Drsnošov v podaní Dua Kyseli Krastafci. "Navyše každý návštevník podujatia môže vyhrať darčekové poukážky na jazykový kurz v online jazykovej škole," podotkla zástupkyňa múzea.