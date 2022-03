M. Kollár: Hlohovec chce reagovať na uzavretie mosta čo najrýchlejšie

Hlohovec 30. marca (TASR) – Nečakané zatvorenie mosta v Hlohovci pre havarijnú situáciu postavilo mestskú samosprávu pred úlohu zareagovať a čo najrýchlejšie zaviesť opatrenia. Primátor mesta Miroslav Kollár prosí preto Hlohovčanov, aby tí, ktorí môžu, zostali vo štvrtok (31. 3.) a v piatok (1. 4.) na home office.povedal Kollár pre TASR. Všetky opatrenia, súvisiace s uzatvorením mosta, chystal investor Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a v nadväznosti aj mesto Hlohovec k 20. aprílu, kedy malo prísť podľa harmonogramu rekonštrukčných prác k odstaveniu premávky a následne aj chodcov.uviedol. Primátor prosí preto všetkých, ktorí vo štvrtok a v piatok nemusia neodkladne cestovať do zamestnania či do škôl, aby zostali pracovať doma, alebo si zobrali voľno.dodal primátor.V stredu o 14.00 hodine bol neplánovane na nevyhnutný čas pre havarijný stav uzatvorený most ponad Váh v Hlohovci. Nedostanú sa cez neho vodiči osobnej ani nákladnej prepravy, chodci ani cyklisti. Vodiči musia využiť na presun obchádzkové trasy niekoľko desiatok kilometrov. Informácie sú na webe hlohoveckymost.sk.