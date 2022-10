M. Kotleba: Prioritou je zabrániť likvidácii okresných nemocníc

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) – V jesenných komunálnych voľbách sa o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bude uchádzať aj poslanec Národnej rady SR Marek Kotleba (ĽSNS). Brat bývalého šéfa kraja a predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu za priority svojho programu považuje zvýhodnenie domácich výrobcov v krajských zariadeniach i poskytovanie dotácií na kúrenie a energie. Rozhovor s Kotlebom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu BBSK.



-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu BBSK a budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?



Už som sa nemohol ďalej pozerať na to, ako nehospodárne organizovaná skupina Lunterovcov rabuje peniaze z daní nás všetkých. Treba si však povedať, že nahradenie jedného štandardného politika iným situáciu nevyrieši. A preto dávam možnosť voličom zvoliť si skutočne iného kandidáta.



-V akom stave sa podľa vás kraj nachádza? Aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?



Vedenie BBSK svojím nehospodárnym zaobchádzaním enormným spôsobom zadlžilo kraj aj napriek tomu, že mali o 150 miliónov eur väčší rozpočet ako predchádzajúce vedenie. Aj napriek miliónom, ktoré minuli, obyvatelia BBSK nepocítili sľubovanú zmenu. Vedenie BBSK financie využívalo na propagáciu osoby Ondreja Luntera, očkovania a vymyslených projektov, ktoré neboli nikdy zrealizované a ležia niekde v archíve. Musíme uznať, že Lunter čiastočne znížil nezamestnanosť v kraji, a to tým spôsobom, že v agentúrach, ktoré vytvoril, zamestnal svojich liberálnych priateľov, ktorých nikto nikdy na úrade nevidel. V Banskobystrickom kraji máme veľa šikovných ľudí, najmä v okresoch Brezno, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Lučenec. Sú však aj v ostatných okresoch a ešte nenašli dostatočné uplatnenie svojho talentu. Práve takýmto ľudom chcem pomôcť. A to beriem ako veľké pozitívum a výzvu v prípade môjho zvolenia.



-Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?



Jedným z veľkých problémov je nezamestnanosť ťažko zamestnateľných ľudí a práve im chceme dať šancu pri budovaní a rekonštrukciách ciest druhej a tretej triedy. Ďalším problémom je zle nastavený systém stredného školstva. Tento systém chceme zmeniť a štúdium na stredných odborných školách urobiť atraktívnejším. Veľký problém vidíme v dostupnosti lekárskej starostlivosti a pohotovostných lekárňach. Pre lekárov plánujeme atraktívnejšie podmienky nástupu do ambulancie v regiónoch a pre občanov zavedieme v každom okrese pohotovostnú nonstop lekáreň. Mnohí naši dôchodcovia žijú v domovoch sociálnych služieb, ktoré potrebujú akútne rekonštrukciu. Tento stav domovov chceme zmeniť, aby naši dôchodcovia mohli dôstojne žiť. Problémov je v kraji mnoho, zostáva už len vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do práce.



- Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?





Chceme sa venovať každej jednej oblasti, ktorú má kraj na starosti. Všetkým oblastiam sa chceme venovať rovnomerne a naplno. Každá jedna oblasť si zaslúži svoju pozornosť. Desať bodov nášho programu je nasledovných. Za milióny z daní ľudí bude kraj slúžiť ľudom, nie oligarchom. Odstavíme škodlivé mimovládne organizácie od krajského rozpočtu. Zabezpečíme dostatok murárov, tesárov aj inštalatérov. Poskytneme autobusovú dopravu všetkým slušným ľuďom zadarmo. Spustíme opravy ciest s krajským podnikom, a to lacno a efektívne. Zastavíme liberálnu LGBT a covid propagandu na školách. Zabránime likvidácii okresných nemocníc. Zvýhodníme domácich výrobcov v krajských zariadeniach. Poskytneme plošné dotácie na kúrenie a energie. Ochránime slušných ľudí pred útokmi agresívnych asociálov.



-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?



Samozrejme, že mám okolo seba tím ľudí, ktorí danú problematiku skutočne ovládajú, nemôžem byť odborníkom v každej jednej oblasti.



O post predsedu BBSK zabojujú v októbrových voľbách okrem Kotlebu ďalší siedmi kandidáti. Ako nezávislí kandidujú Ondrej Lunter a Adrian Polóny. O hlasy voličov sa budú uchádzať aj Miroslav Suja za hnutie Republika, Michal Albert za KSS, Maroš Čupka za stranu Socialisti.sk a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku. Rudolf Huliak kandiduje za stranu Národná koalícia/Nezávislí kandidáti.