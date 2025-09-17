< sekcia Regióny
M. Krajčí volá po zverejnení medicínskeho plánu nemocnice vo Vajnoroch
Krajčí opätovne tlmočil viaceré výhrady k projektu. Má obavy, či sa nakoniec nová univerzitná nemocnica v Bratislave postaví.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) apeluje na zverejnenie medicínskeho plánu nemocnice v bratislavských Vajnoroch. Kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), že tak nechce urobiť. Hovorí o vyhýbaní sa odbornej debate. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na stredajšej tlačovej konferencii.
„Celá odborná obec, lekári, ktorí pracujú v nemocniciach v Bratislave, ale aj všetci tí, ktorí čakajú na to, že Slovensko bude mať koncovú univerzitnú nemocnicu, čakali práve na zverejnenie medicínskeho plánu. Ten by totiž prezradil veľmi veľa o tom, či má minister nejakú koncepciu toho, čo ide so zdravotníctvom v Bratislave urobiť - eventuálne kde a ktoré oddelenia ide rušiť a ktoré nemocnice a aké veci sa presťahujú do Vajnor. Môj názor je, že minister pravdepodobne nič nemá. Jediné, čo vedia, že idú v podstate robiť kópiu martinskej nemocnice,“ skonštatoval.
Krajčí opätovne tlmočil viaceré výhrady k projektu. Má obavy, či sa nakoniec nová univerzitná nemocnica v Bratislave postaví. Poukázal tiež na to, že za chvíľu budú v krajine rozostavané štyri veľké nemocnice, no peniaze z plánu obnovy sa na väčšinu z nich majú použiť na ich vybudovanie len do fázy hrubej stavby. Pýta sa preto na to, z čoho sa bude dostavba nemocníc financovať. „Momentálny scenár je, že tu budeme mať rozostavané nemocnice a všetko ostatné bude treba zaplatiť z rozpočtu od slovenských daňových poplatníkov, čo v čase konsolidácie môže znieť ako naozaj obrovská fantazmagória,“ dodal.
Šéf rezortu zdravotníctva v stredu vyhlásil, že medicínsky plán je pripravený, no je v utajenom režime. Odôvodňoval to tým, že dokument obsahuje údaje, ktoré nie sú vhodné ako predmet diskusie. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) doplnil, že medicínsky plán sprístupnili odborníkom, ktorí ho vyhodnotili pre Bratislavu ako veľmi dobrý.
Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika má stáť na pozemku ministerstva obrany. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Hrubá stavba nemocnice by podľa vyjadrenia Šaška mala stáť do parlamentných volieb v roku 2027.
