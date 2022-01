M. Kudla: Jaskyňa Borová hora je príkladom ľudskej bezohľadnosti

Zvolen 30. januára (TASR) – Jaskyňa Borová hora vo Zvolene je príkladom ľudskej bezohľadnosti či túžby po artefakte alebo suveníre z jaskyne. Pre toto miesto kedysi príznačné sadrovcové kryštály sa stávali cieľom rozličných dobrodruhov a lovcov minerálov. Pre TASR to uviedol Miroslav Kudla zo Správy slovenských jaskýň (SSJ) s tým, že výsledkom ich návštev je výrazne zdevastovaná, stále však pozoruhodná travertínová jaskyňa.



Ako dodal, v zozname jaskýň SR sa uvádza jej názov ako Borová hora, miestni ju však môžu poznať aj ako Jaskyňu na Podborovej. „Tak sa nazýva severná časť mesta Zvolen. Svoje meno dostala podľa travertínovej kopy Borová hora, nevýrazného pahorku, ktorý je však významnou archeologickou lokalitou. Miestni určite poznajú bývalé sanatórium, ktoré sa na tomto vrchu nachádza a kde sa kedysi liečila tuberkulóza, ako aj blízke mierne rádioaktívne jazierko.“



Podľa Kudlu sa jej nenápadný vchod nachádza v severozápadnej časti tejto kopy, v blízkosti železničnej trate medzi Zvolenom a Sliačom. „Vchod je väčšinu roka dobre maskovaný vegetáciou, predstavuje horizontálnu štrbinu s výškou do pol metra a šírkou až sedem metrov,“ spomenul a doplnil, že za ňou pokračuje horizontálna jaskyňa vytvorená v travertíne v dĺžke 77 metrov. Informoval tiež, že za vchodom sa nachádza širšia, no nízka sieň. Na jej dne sú malé jazierka či mláky, ktoré sa plnia priesakovou vodou pretekajúcou z nadložia. „Vďaka kryštalizácii uhličitanu vápenatého, ktorý sem taktiež z nadložia prináša priesaková voda, sú na dne a niektorých stenách travertínové platne. Steny a strop sú miestami pokryté mokrým mazľavým ílom,“ vysvetlil Kudla.



Pripomenul tiež, že v zadnej časti vstupnej siene vidieť, čo urobili ruky bezohľadných návštevníkov, ktorí poškodili kvapľovú výzdobu jaskyne. „Za ňou chodba klesá šikmo asi tri metre a pokračuje dlhou horizontálnou chodbou. Asi v strede chodby sú badateľné známky rozširovania jej profilu, zrejme s cieľom jej spriechodnenia,“ ukončil Kudla.