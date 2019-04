M. Kuruc verí, že návrh parkovacej politiky budú môcť pripomienkovať

Parkovanie v hlavnom meste je podľa starostu problém, ktorý sa netýka len Vrakune, ale celej Bratislavy. Ako tvrdí, každá časť má svoje primárne problémy, ale parkovanie je téma každej jednej.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Starosta bratislavskej mestskej časti Vrakuňa a poslanec hlavného mesta Martin Kuruc dúfa, že bratislavský primátor Matúš Vallo dodrží, čo sľúbil a jednotlivým mestským častiam zašle na pripomienkovanie návrh parkovacej politiky. "Potom zvoláme mimoriadne miestne zastupiteľstvo, kde sa o návrhu budeme baviť a pripomienkovať ho," uviedol Kuruc na sociálnej sieti. Bratislavčanov tiež vyzýva, aby pripomienky sformulovali a zaslali na magistrát.



Parkovanie v hlavnom meste je podľa starostu problém, ktorý sa netýka len Vrakune, ale celej Bratislavy. Ako tvrdí, každá časť má svoje primárne problémy, ale parkovanie je téma každej jednej. "Dnes už máme návrh, ktorý predložil primátor Matúš Vallo a ja ako starosta urobím všetko preto, aby prijatá parkovacia politika bola výhodná pre všetkých. Naozaj musíme my Bratislavčania byť zvýhodnení pred tými, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Ich dane nejdú do Bratislavy, ale niekde inde. Nemôže to byť na úkor nás, aby sme nemali kde parkovať, alebo platili neúmerne veľa oproti ostatným," skonštatoval Kuruc.



Ako podotkol, parkovaciu politiku pripravoval primátor so svojim odborným tímom a on ako starosta nemá viac informácií ako obyvatelia. Verí však, že primátor jednotlivým mestským častiam zašle na pripomienkovanie návrh parkovacej politiky. "Tak isto v zmysle štatútu hlavného mesta všeobecné záväzné nariadenie (VZN), ktoré na návrh primátora bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo, počíta aj s tým, že aj verejnosť môže s týmto návrhom oboznámiť a má nárok predložiť svoje pripomienky," napísal starosta.



Konkrétny návrh VZN ešte podľa neho nemá mestská časti ani na stole, preto obyvateľov žiada, aby k tomu pristupovali vecne. "Následne sa v júni na zastupiteľstve uvidí, kedy a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá. Urobím všetko preto, aby sme my - Vrakunčania boli spokojní,“ skonštatoval Kuruc.



Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa očakáva v druhej polovici roka 2020. Nemá platiť vo všetkých mestských častiach. Dotknúť sa to má pätiny áut v hlavnom meste. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, kde sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Posledné slovo však budú mať bratislavskí mestskí poslanci. Tí majú o spustení regulácie parkovania rozhodovať na júnovom mestskom zastupiteľstve.



"Návrh sme konzultovali s odborníkmi, so starostami mestských častí a poslancami a panuje v tom zhoda. Parkovacia politika v Bratislave je nevyhnutnosť," vyhlásil primátor Vallo. Je pripravený so svojím tímom vysvetľovať všetky detaily parkovacej politiky. "Do zavedenia rezidenčného parkovania máme viac ako rok a budeme sa na to pripravovať a komunikovať, aby každý vedel, čo ho čaká a mohol sa zariadiť," deklaruje.