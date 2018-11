M. Lajčák v Prešove diskutoval v rámci #MYSMEEÚ so študentmi

Hovoriť o EÚ s mladými ľuďmi je podľa neho potrebné preto, lebo si iné ako členstvo v EÚ nepamätajú.

Prešov 8. novembra (TASR) – Podujatím #MYSMEEÚ na pôde Prešovskej univerzity v Prešove za účasti ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) vyvrcholila séria stretnutí, ktorú pripravil rezort diplomacie. Cieľom šiestich stretnutí bolo oživiť celonárodnú diskusiu o aktuálnych témach EÚ s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu.



"Často považujeme za samozrejmú vec to, čo samozrejmé nie je. Je dobré si to pripomenúť a uvedomiť, preto sme rozbehli náš program #MYSMEEÚ, v rámci ktorého navštevujeme univerzity na Slovensku a diskutujeme s mladými ľuďmi. Chceme počuť ich názory na fungovanie EÚ, na pôsobenie Slovenska v EÚ a, samozrejme, chceme hovoriť o problémoch alebo veciach, ktoré riešime na európskej úrovni," uviedol po stretnutí so študentmi Lajčák.



Hovoriť o EÚ s mladými ľuďmi je podľa neho potrebné preto, lebo si iné ako členstvo v EÚ nepamätajú. "Pre nich Schengen, prechádzanie hraníc bez víz, bez pasov, používanie eura sú normálne veci a si vedia ťažko predstaviť, že to mohlo byť iné. Cítim potrebu hovoriť o tom, že veci nie sú samozrejmé v dnešnom turbulentnom svete, keď sa mení globálne nastavenie a EÚ je tŕňom v oku pre mnohých veľkých hráčov. Vďaka Európskej únii máme tu prosperitu, ktorú máme a treba nedovoliť, aby sme o to prišli,“ povedal minister.







"Iba tri percentá vysokoškolákov sa zúčastnili na ostatných európskych voľbách a vôbec iba šesť percent mladých ľudí. To nám nerobí dobré meno a je to dôvod naozaj na zamyslenie sa," skonštatoval Lajčák.



Jednou z tém stretnutia v Prešove bol stav a budúcnosť EÚ po voľbách do Európskeho parlamentu, v rámci ktorej so študentmi diskutoval štátny tajomník rezortu zahraničných vecí František Ružička. Druhou témou, ktorej sa zástupcovia poslanci NR SR, Európskeho parlamentu a mimovládnych organizácií venovali, bol sociálny pilier EÚ.



Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku (IKP) pripravil sprievodné podujatie výstavu figurín významných osobností. „Do Prešova sme vzali šesť figurín, ale, samozrejme, máme ich oveľa viac. Podľa toho, kde ideme, tam striedame tie bábky, ktoré majú tabuľky, kto som, čo som. Kto z mladých ľudí vie, kto bol Papánek, jeden z ľudí, ktorí formulovali Chartu OSN? Kto vie, kto bol pán Osuský, ktorý ako jediný neodovzdal veľvyslanectvo Nemeckej ríši? Bol to človek, ktorý sa zúčastňoval mierových rokovaní v Paríži po prvej svetovej vojne," priblížila diplomatka Magda Vášáryová z Via Cultura IKP.