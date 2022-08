M. Majerský bude opäť kandidovať na post predsedu Prešovského kraja

Prešov 22. augusta (TASR) - Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský sa rozhodol v jesenných voľbách opäť kandidovať na post šéfa kraja. Je kandidátom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktorého je predsedom, podporujú ho i strany Za ľudí, Sloboda a Solidarita a hnutie Sme rodina. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii v Prešove.



"Pre mňa bola najväčšia výzva, aby som splnil program, ktorý som dal pred piatimi rokmi, záväzok ľuďom boli cesty. Dnes vidíme, že 732 kilometrov zrekonštruovaných ciest a ročne 16 opravených mostov. Je to silný záväzok a tak veľká výzva, aby sme v tomto pokračovali aj naďalej. V rámci Nadácie pre podporu rodiny sme pomohli približne 400 rodinám a dali im okolo 225.000 eur v rámci ich núdznych stavov. Toto nás ženie k tomu, aby sme mali aj silný sociálny rozmer a pomáhali ľuďom," zdôvodnil svoje rozhodnutie kandidovať Majerský.



Do miest, obcí a regiónov išlo podľa jeho slov 24 miliónov eur. "Toto je tiež silný záväzok k tomu, aby sme pokračovali v rámci Výzvy pre región a boli dobrým partnerom pre tých, ktorí sú a tvoria PSK, sú to predovšetkým mestá a obce. Nerád by som zabudol na veľký projekt alebo výzvu a to je Catching-up regions. Tam je 150 miliónov eur, ktoré máme z Európskej únie a v spolupráci so Svetovou bankou sa nám cez expertov podarilo vytvoriť dobré projektové zámery, ktoré majú zmysel pre ľudí, ktorí tu žijú," doplnil Majerský.



Spomenul tiež sociálnu oblasť, konkrétne seniorov. "Domovy sociálnych služieb a naši seniori si zaslúžia väčšiu pozornosť. Oni budovali tento kraj a im chceme vrátiť to, čo dali oni nám. Takže toto je taká jedna z prvých akvizícií alebo úloh, ktoré by sme si chceli splniť, ak obhájime to, čo sme už začali," vysvetlil Majerský.



PSK v júli podpísal zmluvu so štátnou spoločnosťou MH Invest na odpredaj 79 hektárov pozemkov pri Sabinove za 631.000 eur. Má tu vzniknúť jeden z najväčších priemyselných parkov v PSK. Majerský v pondelok uviedol, že v októbri má byť predstavený investor, ktorý príde do Prešova. Celkovo by v Prešove a v Sabinove malo podľa jeho slov vzniknúť približne 4000 pracovných miest.