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M. Majerský pozastavil zriadenie múzea v Hanušovciach nad Topľou
Podľa uznesenia mala nová rozpočtová organizácia PSK vzniknúť k 1. októbru.
Autor TASR
Hanušovce nad Topľou 2. júla (TASR) - Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský opäť pozastavil výkon uznesenia krajského zastupiteľstva, ktorým poslanci schválili zriadenie Múzea v Hanušovciach nad Topľou. Podľa Majerského je pre kraj nevýhodné. Zastupiteľstvo prijalo uznesenie 22. júna po prerokovaní petície s viac ako 3200 podpismi, ktorej signatári žiadali vznik samostatného múzea.
Podľa uznesenia mala nová rozpočtová organizácia PSK vzniknúť k 1. októbru. Išlo o návrh poslanca Alfonza Kobielského. Majerský svoje rozhodnutie pozastaviť výkon uznesenia krajského zastupiteľstva zdôvodnil nepriaznivým dosahom na rozpočet kraja, potrebou zvýšiť počet zamestnancov aj mzdové a prevádzkové výdavky.
„Zriadením samostatnej rozpočtovej organizácie - Múzea v Hanušovciach nad Topľou sa narúša princíp hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vynakladania ďalších verejných finančných prostriedkov súvisiacich so zriadením predmetnej organizácie, a to bez zmeny rozsahu poskytovaných služieb,“ uviedol predseda PSK vo zverejnenom rozhodnutí. Podľa predsedu kraja môže vznik samostatnej organizácie skomplikovať správu majetku, čerpanie financií aj odborné zabezpečenie múzejných činností. Za problém označil aj časovú tieseň, keďže potrebná dokumentácia mala byť zastupiteľstvu predložená až koncom augusta, teda približne mesiac pred plánovaným vznikom múzea.
Upozornil tiež na možné riziká pri projekte obnovy kaštieľa, ktorý aktuálne prebieha a je financovaný z európskych zdrojov. „Zmena prijímateľa projektu je významnejšou zmenou, ktorá podlieha predchádzajúcemu schváleniu Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a predstavuje právnu skutočnosť s priamym dosahom na realizáciu projektu, plnenie zmluvných záväzkov a posudzovanie splnenia podmienok oprávnenosti prijímateľa,“ uviedol Majerský.
K podobnej situácii došlo už vlani, keď predseda PSK pozastavil výkon uznesenia zo zasadnutia krajského zastupiteľstva v máji 2025. Aj vtedy sa týkalo zriadenia samostatnej rozpočtovej organizácie - Múzea v Hanušovciach nad Topľou, oddelením tejto organizačnej jednotky od Krajského múzea v Prešove.
Podľa uznesenia mala nová rozpočtová organizácia PSK vzniknúť k 1. októbru. Išlo o návrh poslanca Alfonza Kobielského. Majerský svoje rozhodnutie pozastaviť výkon uznesenia krajského zastupiteľstva zdôvodnil nepriaznivým dosahom na rozpočet kraja, potrebou zvýšiť počet zamestnancov aj mzdové a prevádzkové výdavky.
„Zriadením samostatnej rozpočtovej organizácie - Múzea v Hanušovciach nad Topľou sa narúša princíp hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vynakladania ďalších verejných finančných prostriedkov súvisiacich so zriadením predmetnej organizácie, a to bez zmeny rozsahu poskytovaných služieb,“ uviedol predseda PSK vo zverejnenom rozhodnutí. Podľa predsedu kraja môže vznik samostatnej organizácie skomplikovať správu majetku, čerpanie financií aj odborné zabezpečenie múzejných činností. Za problém označil aj časovú tieseň, keďže potrebná dokumentácia mala byť zastupiteľstvu predložená až koncom augusta, teda približne mesiac pred plánovaným vznikom múzea.
Upozornil tiež na možné riziká pri projekte obnovy kaštieľa, ktorý aktuálne prebieha a je financovaný z európskych zdrojov. „Zmena prijímateľa projektu je významnejšou zmenou, ktorá podlieha predchádzajúcemu schváleniu Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a predstavuje právnu skutočnosť s priamym dosahom na realizáciu projektu, plnenie zmluvných záväzkov a posudzovanie splnenia podmienok oprávnenosti prijímateľa,“ uviedol Majerský.
K podobnej situácii došlo už vlani, keď predseda PSK pozastavil výkon uznesenia zo zasadnutia krajského zastupiteľstva v máji 2025. Aj vtedy sa týkalo zriadenia samostatnej rozpočtovej organizácie - Múzea v Hanušovciach nad Topľou, oddelením tejto organizačnej jednotky od Krajského múzea v Prešove.