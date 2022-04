M. Majerský: Prešovský kraj môže byť pre zahraničie atraktívny

Prešov 25. apríla (TASR) – Hlavnou devízou pre rozvoj Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a medzinárodnej spolupráce subjektov pôsobiacich v ňom je príroda a kultúrne dedičstvo. Povedal to v pondelok predseda PSK Milan Majerský po stretnutí so štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brockovou v rámci aktivity „Z regiónov do sveta“. Cieľom rezortnej iniciatívy je predstaviťnovú ponuku podporyštátu pri spolupráci so zahraničím.



"Je to jeden z najnavštevovanejších samosprávnych krajov v rámci Slovenska, keďže tu máme Vysoké Tatry, Poloniny, veľa ďalších prírodných a kultúrnych krás, a toto je hodné toho, aby aj tam boli vytvárané pracovné miesta, aby sme otvorili brány kraja pre zahraničných turistov a tú krásu 'vyviezli' späť do zahraničia," povedal Majerský, pričom využitie prírodného a kultúrneho potenciálu kraja v medzinárodnom meradle označil za "výzvu".



Zároveň sa stotožnil s Brockovej názorom, že PSK čelí aktuálne utečeneckej kríze v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine i koronakíze, oproti ostatným slovenským samosprávnym krajom však i sociálnej pre zvýšený počet príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity. "Ak bude spolupracovať štátna správa, regionálna správa a miestna samospráva, sme na najlepšej ceste, aby sme nad týmito problémami aj zvíťazili," skonštatoval.



Ako Brocková vysvetlila, aktivita "Z regiónov do sveta" je zameraná na ekonomickú diplomaciu a pomoc súkromným spoločnostiam, vedecko-výskumným subjektom, vzdelávacím inštitúciám, ale tiež mestám aobciam. "Je dôležité, aby sme mali konkurenčné firmy, ktoré dokážu obstáť a ponúknuť relevantný výstup pre zahraničie," uviedla.



Rezort diplomacie s cieľom pomôcť komunikovať malým a stredným firmám so zahraničím posilnil svoje zahraničné centrum, pripravené pomôcť sú podľa jej slov aj zastupiteľské úrady v 63 krajinách sveta. "Prostredníctvom týchto zastupiteľských úradov sme pripravení komunikovať, prepájať, integrovať, ponúkať spoluprácu a vytvárať partnerstvá," deklarovala.