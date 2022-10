M. Mičega: O výraznom víťazstve R. Rybníčka rozhodli médiá

Trenčín 30. októbra (TASR) – Neúspešný kandidát na primátora Trenčína Miloš Mičega (nezávislý) rešpektuje v súvislosti s výsledkami volieb vôľu Trenčanov. Ako uviedol pre TASR, výsledky volieb si bude musieť ešte zanalyzovať.



"Myslím si, že Trenčín ešte nedospel do štádia, keď by mal zvolený kandidát zložiť účet zo svojich sľubov, aspoň tých strategických," podotkol Mičega.



O viac ako 40-percentnom rozdiele medzi zvoleným Richardom Rybníčkom a ním rozhodli podľa neho médiá. "Neevidujem, že by sa akýkoľvek novinár verejne pýtal na pánom Rybníčkom zverejnené doklady, pri ktorých nazval svojho protikandidáta klamárom. Tu si myslím, že mali chrániť verejný záujem a požadovať vysvetlenie tvrdení oboch kandidátov," doplnil Mičega.



Ako dodal, tvrdenie Rybníčka, že víťazstvo vo voľbách bolo "víťazstvom nad zlom" pokladá cez médiá za úbohé a úsudok si každý urobí sám. V mestskom i krajskom zastupiteľstve chce podľa vlastných slov naďalej pracovať v prospech Trenčanov. "Plne si budem plniť zákonnú povinnosť poslanca, teda kontrolovať exekutívu," uzavrel.



Víťazom volieb primátora Trenčína sa stal Richard Rybníček, ktorý získal 72,94 percenta hlasov, Mičega ako jeho jediný protikandidát získal 27,05 percenta hlasov.