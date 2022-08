M. Mlýnek potvrdil záujem kandidovať na post primátora Bratislavy

Bratislava 9. augusta (TASR) - Prednosta Miestneho úradu v bratislavskom Starom Meste Martin Mlýnek potvrdil pre TASR svoj záujem kandidovať v jesenných komunálnych voľbách na post primátora Bratislavy. Tvrdí, že získal podporu strán a hnutia OĽANO, OKS, Zmena zdola a Nova, pričom rokuje aj s ďalšími stranami. "Rokovania nie sú definitívne uzavreté," uviedol.



Mlýnek, ktorý je podpredseda OKS, bude kandidovať výhradne ako stranícky kandidát. "OKS ma nominovala ako svojho potencionálneho kandidáta na primátora Bratislavy a túto nomináciu koalícia zmienených strán podporila," skonštatoval.



Mlýnek je ekonóm. Krátko pôsobil ako výskumný pracovník v Slovenskej akadémii vied, odkiaľ odišiel do komerčnej sféry. Neskôr si založil vlastnú firmu. Krátko bol poslancom miestneho zastupiteľstva v bratislavskej Dúbravke. Počas pôsobenia poslancov OKS v Národnej rade (NR) SR bol ich ekonomickým poradcom. V súčasnosti je prednostom staromestského miestneho úradu.



Poslanec NR SR a bratislavský mestský poslanec Milan Vetrák (OĽANO) pre TASR potvrdil, že OĽANO zvažuje podporiť Mlýneka. Rovnako aj to, že pre strany OKS, Zmena zdola a Nova je tento kandidát preferovanou osobou. "Stále rokujeme, ale určite je pre nás momentálne jednou z osôb, ktorú si vieme predstaviť," vyhlásil Vetrák s tým, že tento týždeň sa v OĽANO rozhodnú definitívne.



Kandidatúru na primátora Bratislavy ohlásili doteraz zatiaľ oficiálne dvaja kandidáti. Svoj post chce obhájiť súčasný bratislavský primátor Matúš Vallo, ktorý je zároveň predsedom novej mestskej strany Team Bratislava. Tá spoločne so stranou SaS a hnutím Progresívne Slovensko vytvorila predvolebnú koalíciu. Zatiaľ jediným oficiálnym vyzývateľom Valla je niekdajší krajský predseda hnutia Republika v Bratislavskom kraji Miroslav Heredoš, ktorý chce kandidovať ako nezávislý.



Ako o jednom z možných kandidátov na post primátora Bratislavy sa hovorí o starostovi bratislavského Nového Mesta Rudolfovi Kusom. Ten zatiaľ na tieto dohady nereagoval. Viaceré strany pre TASR však potvrdili rokovanie s ním. Okrem strany Dobrá voľba a Umiernení, ktorej je Kusý členom predsedníctva, ho podporuje aj hnutie Sme rodina. Debaty s ním potvrdilo i KDH.