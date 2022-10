M. Mlýnek: Urobím maximum pre to,aby som projekt električky zachránil

Bratislava 24. októbra (TASR) - Obsahom politiky primátora nemôže byť podľa Martina Mlýneka len navrhovanie verejných priestranstiev, súčasťou priorít by mali byť predovšetkým rozvoj dopravnej infraštruktúry mesta či verejné služby. Deklaruje, že urobí maximum, aby projekt električkovej trate v Petržalke, pri ktorej súčasné vedenie mesta zavádza, zachránil. Rozhovor s Mlýnekom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Bratislava.



-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora Bratislavy? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát alebo s podporou politických strán?-



Rozhodol som sa kandidovať preto, lebo ani Matúš Vallo, ani Rudolf Kusý nie sú dobrou voľbou pre Bratislavu. Vo finančnej situácii, v akej sa Bratislava aktuálne nachádza, a rovnako tak počas nadchádzajúcej krízy Bratislava potrebuje pravicového kandidáta, ktorý nebude zvyšovať ani dlh, ani dane obyvateľom. Kandidujem ako stranícky kandidát OKS s podporou NOVA, OĽANO a Zmena zdola.



-V akom stave sa podľa vás nachádza Bratislava? Aké najväčšie pozitíva a negatíva v nej aktuálne vnímate?-



Bratislavský magistrát mal za éry Matúša Valla za posledné štyri roky k dispozícii o 250 miliónov eur viac na príjmovej strane rozpočtu ako akékoľvek iné vedenie magistrátu v minulosti. Napriek tomu dlh narástol o 30 miliónov eur. Vzhľadom na pravdepodobnú recesiu nepovažujem finančnú situáciu mesta za dobrú, práve naopak - napriek vysokým príjmom sa v skutočnosti zhoršuje z dôvodu neúmerného plytvania verejnými zdrojmi. Za pozitívne považujem, že estetická kvalita verejných priestranstiev sa zvyšuje, avšak za extrémne vysokú cenu. Tak ako nie každý si môže dovoliť bytového architekta, nie každý verejný priestor musí byť riešený architektonickou súťažou. Obsahom politiky primátora nemôže byť len navrhovanie verejných priestranstiev, súčasťou jeho priorít by mali byť predovšetkým rozvoj dopravnej infraštruktúry mesta či verejné služby. Jednou z oblastí, ktorá je dlhodobo v Bratislave zaznávaná, je školstvo. Mojím cieľom je ušetriť desať miliónov eur ročne a tieto finančné prostriedky vložiť do fondu budúcnosti školstva. Školy či zriaďovatelia v Bratislave budú môcť z neho žiadať zdroje na stabilizáciu učiteľského stavu, kapitálové výdavky a zlepšenie výučby predmetov v tých vzdelávacích oblastiach, ktoré sú podstatné pre budúcnosť. Úspor sa dá nájsť oveľa viac a tieto zdroje je nutné realokovať na rozvoj infraštruktúry a splácanie zadlženosti.



-Akým problémom Bratislava čelí? Aké výzvy ju čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Bratislava čelí výzvam spojeným s vlastnými financiami. Budú sa zvyšovať úroky, náklady na obsluhu dlhu a mesto môže mať problém s refinancovaním či splácaním dlhu. Bude preto nevyhnutné urobiť viaceré racionalizačné opatrenia aj na magistráte. Druhú výzvu predstavuje demografia. Treťou výzvou je električka do Petržalky. Urobím maximum pre to, aby som ten projekt zachránil. Zároveň sa z toho, kde sa stali pri tom projekte chyby, treba poučiť, vyvodiť zodpovednosť a pripraviť už ostatné projekty pre rozvoj električkovej dopravy poriadne. Primátor zavádza, ak tvrdí, že má z eurofondov dohodnutých 238,9 milióna eur pre magistrát. Tieto prostriedky síce sú schválené pre rozvoj územia Bratislavy, spolu s ďalšími 71,2 milióna eur pre BSK, ide však o návrh, ktorý schválila vláda. Nie je ešte schválený orgánmi Únie, a čo je najdôležitejšie, tieto prostriedky nie sú priamo určené žiadnou dohodou pre mesto Bratislava. Sú určené pre rozvoj integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, teda žiadateľom budú obce v kraji, BSK a Bratislava, prípadne možno aj mestské časti Bratislavy. Zároveň je možné, že tieto zdroje môžu byť určené aj pre ŽSR či ZSSK, respektíve autobusových prepravcov. Aj toto jednoznačne poukazuje na to, že primátor nehrá férovú hru, zavádza a skresľuje realitu, nielen okolo električky v Petržalke, ale aj o možnostiach čerpania zdrojov v rokoch 2023 - 2026. Gestorom budúcich výziev bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR, kde ešte nie je zrejmé, aké budú podmienky výziev. Keďže v opatrení rozvoja verejnej dopravy je jednoznačne daná podmienka aktuálnosti generelu dopravy, je vysoko pravdepodobné, že rovnaká požiadavka bude aj v prípade IDS BK. Upozorňujem, že generel dopravy ako strategický dokument má už dnes Bratislava neaktuálny a na aktualizácii magistrát doposiaľ nezačal pracovať. Tieto zdroje budú určené aj na stavbu prestupných terminálov, zastávok či záchytných parkovísk. Rovnako môžu byť použité aj na stavbu inteligentných križovatiek, funkciou ktorých je zabezpečiť preferenciu voz diel verejnej osobnej dopravy, inteligentné automatické stavanie vlakovej cesty a tiež modernizáciu napájacej infraštruktúry. Ako primátor sa zaväzujem transparentne komunikovať s Bratislavčanmi a nie zastierať nejasnými vyjadreniami závažné pochybenie.



-Aké sú priority vášho programu, akým oblastiam sa chcete prioritne štyri roky venovať? Čo chcete v Bratislave zmeniť, prípadne na čo chcete nadviazať?-



Zmeniť plánujeme hlavne hospodárenie Bratislavy. Racionalizovať výdavkovú stránku rozpočtu. Zastaviť zadlžovanie, a hlavne nezvyšovať dane. Moje priority sú školstvo, verejné služby pre seniorov a doprava. Školstvo plánujem podporiť z fondu budúcnosti. Ďalšou podporou sú verejné služby pre seniorov. Starnutie populácie nevieme zastaviť, ale vieme podporiť starostlivosť o seniorov a výstavbu zariadení pre nich. Tretia moja priorita je doprava. V prvom rade podporovať rozvoj hromadnej dopravy. Zároveň sa musíme postaviť faktu, že pre mnohých obyvateľov je auto stále hlavným dopravným prostriedkom a dlho ešte bude. Preto je nevyhnutné nastavovať aj parkovaciu politiku podľa toho, čo je realita, a nie, čo by sme chceli, aby sa realitou stalo.



-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo takto postupujete?-



Kandidujem ako stranícky kandidát. Mojimi spolupracovníkmi sú kandidáti na poslancov v rámci pravicovej koalície, ktorí sú v mnohých oblastiach verejných politík odborníkmi. Chcem podotknúť, že nech už vyhrá vo voľbách primátora ktokoľvek, dúfam, že zastupiteľstvo bude rôznorodejšie ako v súčasnom období. Zastupiteľstvo by malo primátora kontrolovať a byť prirodzenou protiváhou vedenia mesta.



Okrem Martina Mlýneka sa o post primátora Bratislavy uchádza aj Miroslav Heredoš (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), Martin Jakubec (ĽSNS), Rudolf Kusý (Sme rodina, KDH, Za ľudí, Dobrá voľba a Umiernení, Aliancia), ktorému vyjadril podporu aj Hlas-SD, Peter Poláček (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť), Andrej Trnovec (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS) a Miroslav Vetrík (Život - národná strana).