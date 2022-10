M. Murín: Vyasfaltujeme 150 kilometrov ciest v ŽSK ročne

Žilina 20. októbra (TASR) – Starosta oravskej obce Mútne Marián Murín kandiduje na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) ako nezávislý. Prioritami jeho programu sú cesty, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a školstvo. Pokiaľ by zvíťazil, chce dať ročne vyasfaltovať 150 kilometrov ciest. Rozhovor s Mariánom Murínom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu ŽSK.











-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu ŽSK?-







Sme všetci o päť rokov starší a zrejme môžeme jednotne povedať, že patríme na Slovensku ku krajom, v ktorom žijú veľmi pracovití a schopní ľudia. No, bohužiaľ, veľmi veľa z nich musí cestovať za prácou do iných regiónov, prípadne do zahraničia. Pri návrate domov zisťujú, že musia stáť v kolónach, že si ničia svoje autá na rozbitých krajských cestách. Keď sú doma, zisťujú, že sa nemôžu dočkať ani normálnej zdravotnej starostlivosti. Zisťujú, že ich starí rodičia nežijú dôstojnú starobu, že musia zápasiť s tým, či si zakúria v jednej alebo dvoch izbách alebo či si môžu dovoliť kúpiť im pre život veľmi dôležité lieky.











-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva a negatíva v ňom aktuálne vnímate?-







Keby sa náš kraj nachádzal aspoň v čiastočne dobrom stave, tak by som určite nekandidoval a bol by som spokojný. No súčasné vedenie, Erika Jurinová a Igor Janckulík, ho dostali do žalostnej situácie. Mali sme za posledné roky absolútne najviac peňazí a nikde nevidno, že by sa použili tak, aby bol občan spokojný. Jednoducho sa pod zlým vedením iba neefektívne minuli. Neurobili sme cesty, nezabezpečili sme materiálno-technicky zdravotníkov, nemocnice, polikliniky. Ľudia musia čakať v kolónach, u lekára, na zákrok v nemocnici, vyliečenie, riešenie energetickej krízy. Najväčšie pozitíva nášho kraja sú, že tu žijú schopní a pracovití ľudia, veľmi schopní a profesionálni lekári, zdravotníci, učitelia, ktorým záleží na našom zdraví, na našich deťoch a na našich senioroch. Len naši politici sa nám vždy po voľbách otočia chrbtom. Dnes sa na nás usmievajú z bilbordov a po voľbách pre nás nič nerobia.











-Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-







Kraj čelí jedinému problému – nerozumné, neefektívne, nekompetentné a chaotické riadenie.











-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-







Prioritami môjho programu sú cesty, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a školstvo. A, samozrejme, autobusová doprava. Keď nebudeme mať cesty či už vybudované, alebo udržiavané, tak sa k nám ani sanitka nedostane. Vyasfaltujeme 150 kilometrov ciest ročne, dnes to bolo len 40 kilometrov. Nebudeme v nemocniciach rušiť lôžka a ani oddelenia. Silný a schopný predseda kraja má na to, aby vybojoval u akejkoľvek vlády financovanie pre nemocnice. Aby nemuseli kolabovať a aby neboli neustále zadlžené – to znamená, aby štát zaplatil primerane za každý výkon zdravotníka. V školstve budovať telocvične a športové stánky, pretože v tomto sme absolútne na chvoste Európy a sveta. Ak budem predseda, tak študenti v našom kraji budú jazdiť na autobusoch zadarmo všade tam, kde nie sú vlakové spoje. Autobusy budú zadarmo pre všetkých dôchodcov mimo rannej a poobednej špičky. V sociálnej oblasti spolupracovať aj s inými, nielen krajskými poskytovateľmi sociálnej starostlivosti, teda charitami, neziskovými organizáciami. Podporovať budovanie nových domovov sociálnej starostlivosti. Chcem sa zasadiť o to, aby sa v kraji nedrancovali lesy. A aby sa drevná hmota, ktorá sa v nich vyťaží, v maximálnej miere spracovávala v našom kraji. Tak podporíme zamestnanosť, dáme nášmu drevu pridanú hodnotu a odpad z tohto dreva použijeme na vykurovanie, prípadne výrobu peliet a brikiet v našom kraji. Aby ľudia mali čím kúriť.











-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-







Samozrejme, mám okolo seba tím odborníkov a spolupracovníkov.











Okrem Murína zabojuje o post predsedu ŽSK deväť kandidátov. Sú nimi Katarína Boková (Slovenské hnutie obrody), František Drozd (ĽSNS), exprimátor Žiliny Igor Choma (Smer-SD), súčasná predsedníčka ŽSK Erika Jurinová (OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, DS, ODS, Šanca, OKS, SaS), podpredseda ŽSK Igor Janckulík (KDH, Dobrá voľba a Umiernení, SNS), Peter Slyško (Hlas-SD), Andrea Starinská (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), Miroslav Urban (Republika) a Daniela Zemanová (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť).