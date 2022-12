M. Novodomec chce otvoriť tému opätovnej kúpy kúpaliska Katarína

Kremnica 30. decembra (TASR) – Nový primátor Kremnice Martin Novodomec chce na pôde mesta otvoriť tému kúpy kúpaliska Katarína, ktoré je pre verejnosť zatvorené od roku 2017. Ako uviedol pre TASR, v rámci investičných aktivít samospráva pripravuje aj rekonštrukciu bývalej nemocnice, v ktorej by mohlo vzniknúť centrum sociálnych služieb pre seniorov.



Primátor chce o opätovnom nadobudnutí kúpaliska do vlastníctva mesta hovoriť s mestskými poslancami. "Ja sa tej myšlienky držím a verím tomu, že budem mať podporu aj v poslaneckom zbore, a že dokážeme kúpalisko nielen vlastniť, ale v budúcnosti ho aj sprevádzkovať," uviedol Novodomec. Kremnické kúpalisko samospráva predala do súkromných rúk v roku 2006, pre verejnosť je zatvorené od roku 2017.



Novodomec v októbrových komunálnych voľbách zvíťazil nad Alexandrom Ferenčíkom, ktorý bol na čele mesta od roku 2014. Nový primátor chce vo funkcii úzko spolupracovať s mestským zastupiteľstvom, s poslancami mesta chce prijať aj spoločné programové vyhlásenie na nasledujúce štyri roky. "Aby sme si povedali, kde chceme Kremnicu potiahnuť, aký rozvoj chceme naštartovať, a ktoré veci chceme rozbehnúť," vysvetlil Novodomec.



V rámci investičných aktivít sa chce primátor zamerať aj na rekonštrukciu bývalej nemocnice s poliklinikou. "Bude to dom na sociálne služby pre seniorov. Od denného stacionára, cez opatrovateľskú službu, klub dôchodcov, nájomné jednotky, kde vitálnejší seniori budú môcť využívať sociálne zázemie," priblížil Novodomec. Projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy chce mesto začať pripravovať budúci rok, projekt plánuje financovať z európskych zdrojov.



Nové vedenie mesta chce pokračovať aj v už začatých rozvojových projektoch. Ide napríklad o vybudovanie kompostárne či rekonštrukciu budovy technických služieb. Primátor tiež plánuje pokračovať v rozbehnutej rekonštrukcii Zechenterovho domu i s priľahlou záhradou. V spolupráci s občianskym združením Mona Sentimental by tu v budúcnosti mal vzniknúť Európsky literárny dom pre prekladateľov a spisovateľov zo Slovenska i zahraničia.