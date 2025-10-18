< sekcia Regióny
M. Ormandík a J. Špaňhel majú spoločnú výstavu Podobnosti náhod
Veľkorysé priestory múzea inšpirovali oboch výtvarníkov k novým dielam. Ormandík pripravil pre konkrétnu betónovú stenu výstavného priestoru takmer štvormetrový obraz spiaceho kentaura.
Autor TASR
Bratislava/Modra 18. októbra (TASR) - Maliari Marek Ormandík a Jakub Špaňhel majú v Modre pri Bratislave spoločnú výstavu s názvom Podobnosti náhod. Tvorbu slovenského a českého výtvarníka si môže verejnosť pozrieť v Zoya Museum v Modre do 18. januára 2026. Koncepciu výstavy zostavili Miroslav Haľák.
Kurátor spresňuje, že ťažiskom prezentácie oboch maliarov sú nadrozmerné dvoj- až trojmetrové plátna z posledných tvorivých období. „Hlavnými motívmi ich prác sú ľudské figúry. U Ormandíka ide predovšetkým o diela z cyklu expresívnych Červených hláv, Špaňhel predstavuje najmä uvoľnené maľby svätcov,“ približuje Haľák s tým, že pre oboch umelcov sú zároveň rovnako dôležité prírodné témy, z ktorých uvidia návštevníci múzea Ormandíkove opulentné kytice či kriaky a Špaňhelove obrazy zo série motýľov a kytíc.
Veľkorysé priestory múzea inšpirovali oboch výtvarníkov k novým dielam. Ormandík pripravil pre konkrétnu betónovú stenu výstavného priestoru takmer štvormetrový obraz spiaceho kentaura. Špaňhel, ktorý je známy svojimi abstraktnými a expresívnymi maľbami kombinujúcimi rôzne médiá a techniky, zašiel ešte ďalej a pomaľoval priamo jednu zo stien múzea.
„Vášnivá radosť z maľovania, esencia pominuteľnosti, krehkosť, ale aj výrazné gesto, to je to, čo nás oboch spája. Špecialitou tejto výstavy je aj naše doslovné maliarske prepojenie v dvoch spoločných monumentálnych obrazoch,“ hovorí Ormandík, ktorý za svoju tvorbu získal viacero ocenení, napríklad Meulensteen Art Award v roku 2007 alebo Krištáľové krídlo v roku 2010. Ako ilustrátor spolupracuje pri tvorbe bookletov a kníh s významnými slovenskými hudobníkmi a literátmi. O jeho práci vyšlo niekoľko publikácií.
Kurátor spresňuje, že ťažiskom prezentácie oboch maliarov sú nadrozmerné dvoj- až trojmetrové plátna z posledných tvorivých období. „Hlavnými motívmi ich prác sú ľudské figúry. U Ormandíka ide predovšetkým o diela z cyklu expresívnych Červených hláv, Špaňhel predstavuje najmä uvoľnené maľby svätcov,“ približuje Haľák s tým, že pre oboch umelcov sú zároveň rovnako dôležité prírodné témy, z ktorých uvidia návštevníci múzea Ormandíkove opulentné kytice či kriaky a Špaňhelove obrazy zo série motýľov a kytíc.
Veľkorysé priestory múzea inšpirovali oboch výtvarníkov k novým dielam. Ormandík pripravil pre konkrétnu betónovú stenu výstavného priestoru takmer štvormetrový obraz spiaceho kentaura. Špaňhel, ktorý je známy svojimi abstraktnými a expresívnymi maľbami kombinujúcimi rôzne médiá a techniky, zašiel ešte ďalej a pomaľoval priamo jednu zo stien múzea.
„Vášnivá radosť z maľovania, esencia pominuteľnosti, krehkosť, ale aj výrazné gesto, to je to, čo nás oboch spája. Špecialitou tejto výstavy je aj naše doslovné maliarske prepojenie v dvoch spoločných monumentálnych obrazoch,“ hovorí Ormandík, ktorý za svoju tvorbu získal viacero ocenení, napríklad Meulensteen Art Award v roku 2007 alebo Krištáľové krídlo v roku 2010. Ako ilustrátor spolupracuje pri tvorbe bookletov a kníh s významnými slovenskými hudobníkmi a literátmi. O jeho práci vyšlo niekoľko publikácií.