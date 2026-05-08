< sekcia Regióny
M. Šimečka: Nesmieme zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny
Druhá svetová vojna sa v Európe skončila 8. mája 1945.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Nesmieme zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny, ani na to, čo jej odkaz znamená pre súčasnosť. Nemožno zabúdať ani na obete. Uviedol to predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v súvislosti s Dňom víťazstva nad fašizmom. Zástupcovia hnutia si ho v piatok pripomenuli pri pamätníku Hrob neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží v Bratislave.
„Pripomenuli sme si dnes koniec najhoršej vojny v dejinách ľudstva. Výročie, ktoré by sme si mali každý rok pripomínať, aj keď nie je okrúhle. Mali by sme si pripomínať obete a mali by sme si pripomínať zlo fašizmu, nacizmu, ktoré rozpútalo na európskom kontinente vojnu,“ skonštatoval Šimečka.
Pripomínať si 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe si podľa neho treba o to viac, keď vidno, že mnohé ideologické prvky sa akoby znova normalizovali a legitimizovali aj v slovenskej politike. Rovnako si to treba pripomínať v čase vojny na európskom kontinente, roky trvajúcej ruskej agresie na Ukrajine.
„Ako by sme zabudli na hrôzy vojny. Nepamätáme si,“ poznamenal Šimečka poukazujúc aj na vymieranie generácií, ktoré druhú svetovú vojnu zažili. Myslí si tiež, že to v slovenskej politike a verejnej debate úplne absentuje. „Takže náš odkaz je nezabudnúť na to, čo sa udialo počas druhej svetovej vojny, nezabudnúť na tie obete a hlavne nezabudnúť na to, čo to znamená aj pre dnešný svet a dnešnú politiku a dnešnú spoločnosť,“ odkázal Šimečka.
Druhá svetová vojna sa v Európe skončila 8. mája 1945. V tento deň, pred 81 rokmi, podpísalo nacistické Nemecko bezpodmienečnú kapituláciu. Koniec druhej svetovej vojny v Európe si štáty protihitlerovskej koalície pripomínajú 8. mája ako Deň víťazstva nad fašizmom.
„Pripomenuli sme si dnes koniec najhoršej vojny v dejinách ľudstva. Výročie, ktoré by sme si mali každý rok pripomínať, aj keď nie je okrúhle. Mali by sme si pripomínať obete a mali by sme si pripomínať zlo fašizmu, nacizmu, ktoré rozpútalo na európskom kontinente vojnu,“ skonštatoval Šimečka.
Pripomínať si 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe si podľa neho treba o to viac, keď vidno, že mnohé ideologické prvky sa akoby znova normalizovali a legitimizovali aj v slovenskej politike. Rovnako si to treba pripomínať v čase vojny na európskom kontinente, roky trvajúcej ruskej agresie na Ukrajine.
„Ako by sme zabudli na hrôzy vojny. Nepamätáme si,“ poznamenal Šimečka poukazujúc aj na vymieranie generácií, ktoré druhú svetovú vojnu zažili. Myslí si tiež, že to v slovenskej politike a verejnej debate úplne absentuje. „Takže náš odkaz je nezabudnúť na to, čo sa udialo počas druhej svetovej vojny, nezabudnúť na tie obete a hlavne nezabudnúť na to, čo to znamená aj pre dnešný svet a dnešnú politiku a dnešnú spoločnosť,“ odkázal Šimečka.
Druhá svetová vojna sa v Európe skončila 8. mája 1945. V tento deň, pred 81 rokmi, podpísalo nacistické Nemecko bezpodmienečnú kapituláciu. Koniec druhej svetovej vojny v Európe si štáty protihitlerovskej koalície pripomínajú 8. mája ako Deň víťazstva nad fašizmom.