M. Smolková: Vedenie dvoch okresných organizácií Smeru-SD odstúpilo

Košice 22. októbra (TASR) – Všetci funkcionári dvoch okresných organizácií strany Smer-SD v Košiciach abdikovali zo svojich funkcií a pozastavili si členstvo v strane. TASR o tom v utorok informovala bývalá europoslankyňa za Smer-SD a donedávna predsedníčka straníckej organizácie v okrese Košice III Monika Smolková.



Tento krok sa týka celkovo 16 straníkov, ktorí boli vo vedení strany v okresoch Košice III a Košice IV. Medzi nimi je aj Jozef Andrejčák, aktuálne jediný košický starosta mestskej časti Košíc zvolený za Smer-SD.



K pozastaveniu členstva došlo od 1. októbra, podľa Smolkovej sa k tomuto kroku pridávajú aj ďalší radoví členovia v reakcii na kauzy spájané so stranou Smer-SD. Obe uvedené okresné organizácie zahŕňajú spolu zhruba 210 členov.



"Pevne veríme, že strana Smer-SD ešte teraz pred voľbami urobí nejaký očistný krok, aby sa očistila od ľudí, ktorí nám robia zlé meno. Pokiaľ by sa tak stalo, sme naďalej sociálni demokrati, sme ochotní obnoviť si svoje členstvo, bojovať za princípy sociálnej demokracie v tomto štáte a podporiť pod vedením Petra Pellegriniho alebo niekoho iného stranu Smer-SD v nasledujúcich voľbách," povedala Smolková.



Nespokojní členovia Smer-SD z Košíc na čele so Smolkovou v máji listom vyzvali, aby sa predseda strany Robert Fico a podpredseda strany Robert Kaliňák vzdali svojich funkcií. Zároveň vyzvali premiéra a podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho, aby sa uchádzal o kreslo predsedu, pričom chceli zvolanie mimoriadneho snemu. Košická krajská rada Smeru-SD v júni následne podporila Fica, ktorý sa na rokovaní zúčastnil, s tým, že na mimoriadny snem rada nevidela dôvod.



"Naša výzva bola naplnená na 50 percent, pretože pán Robert Kaliňák povedal, že už nebude kandidovať na žiadnu funkciu, čo sme ocenili, ale podobný krok sme očakávali aj od Roberta Fica a nestalo sa tak, tak sme si pozastavili členstvo," konštatovala Smolková. K tomuto kroku podľa nej prispelo aj to, že sa Fico v septembri poďakoval za prácu odchádzajúcej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti Monike Jankovskej (Smer-SD) spájanej s obžalovaným podnikateľom Marianom K., ako aj jeho vyjadrenie v súvislosti s odsúdením exposlanca Milana Mazureka (ĽSNS) za hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Líder strany povedal, že exposlanec povedal to, čo si myslí takmer celý národ.