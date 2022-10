M. Suja: Zvýšiť chcem životnú úroveň obyvateľov južných okresov kraja

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) – V jesenných komunálnych voľbách sa o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bude uchádzať aj poslanec Národnej rady SR Miroslav Suja. Kandidovať bude za hnutie Republika a za priority svojho programu považuje zvýšiť životnú úroveň obyvateľov južných okresov kraja. Rozhovor so Sujom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na post predsedu BBSK.



-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu BBSK a budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?



Boli to občania okresu Detva, ktorí mi v minulosti dali mandát, aby som ich zastupoval v krajskom zastupiteľstve. O niekoľko rokov neskôr som dostal mandát od voličov ako poslanec Národnej rady SR. Preto chcem svoje politické skúsenosti z parlamentu naplno využiť v Banskobystrickom kraji. Aktívne sa pohybujem po regióne a cítim obrovskú podporu občanov. A to bola moja hlavná motivácia kandidovať na postu predsedu BBSK. Podpora od ľudí prichádza aj pre politické hnutie Republika, ktorého som podpredsedom. Takáto spätná väzba od ľudí nás jednoznačne poháňa a motivuje do našej práce. Je preto pochopiteľné, že v nadchádzajúcich voľbách budem kandidovať ako kandidát Republiky.



-V akom stave sa podľa vás kraj nachádza? Aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?



Podľa môjho názoru Banskobystrický samosprávny kraj za posledných päť rokov stagnuje. Súčasnému vedeniu sa nepodarilo naplniť svoje programové ciele, ktoré vtedajší volební kandidáti deklarovali pred voľbami. Mrhanie verejnými financiami a rôzne prešľapy sú toho dôkazom. Súčasné vedenie kraja malo ako jeden z pilierov vznik pracovných miest v chudobných regiónoch, poďme sa teda spýtať ľudí, ako sa im žije. Myslím si, že hodnotenie súčasného stavu kraja môžeme nechať na voličov. Najlepšie vystavia známku súčasnému vedeniu, ktorého je súčasťou aj terajší kandidát na post predsedu BBSK Lunter mladší.



-Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?



Okrem problémov, ktoré dnes kraj má, ako napríklad nedostatok lekárov, katastrofálny stav miestnych komunikácií, nezamestnanosť a veľké regionálne rozdiely, sa musíme oveľa lepšie pripraviť na obdobie, ktoré nás čaká. Po veľmi ťažkom období pandémie nového koronavírusu nás čaká komplikovaná doba energetickej krízy. Extrémne bude zasahovať do rozpočtov obyvateľov a samospráv. Zhoršovanie ekonomickej situácie a nárast inflácie predpovedali ekonómovia niekoľko rokov. Určite je teda na mieste otázka, ako je na to BBSK pripravený a aké kroky na stabilizáciu situácie podnikol jeho súčasný predseda za päť rokov svojho pôsobenia.



- Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?



Jedna z mojich priorít je zvýšiť životnú úroveň obyvateľov južných okresov kraja. Dlhodobú nezamestnanosť vytvárajú v týchto lokalitách prevažne rómske komunity, ktoré stratili akýkoľvek návyk pracovať a vytvárať hodnoty v regióne. Ďalším problémom kraja je odlev mladých ľudí, ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia alebo do iných regiónov. Zo svojich príjmov v týchto južných lokalitách totiž nedokážu uživiť svoje rodiny. Odlev mladých ľudí spôsobuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Kraj musí zabezpečiť, aby mladí ľudia neodchádzali. BBSK musí vytvoriť také podmienky pre potenciálnych investorov, aby ich prilákal rozvíjať svoje aktivity i v týchto oblastiach. Dokázali by z toho ťažiť nielen investori, ale v prvom rade obyvatelia kraja. Tiež je pre nás veľmi dôležitý rozvoj domáceho cestovného ruchu a podpora lokálnych výrobcov a poskytovateľov služieb. Celý život som žil v Banskobystrickom kraji a musím povedať, že je to jeden z najkrajších krajov na Slovensku.



-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?



Niekoľko rokov sa obklopujem odborníkmi z jednotlivých odvetví. Dôvod je jednoduchý. Nemôžete byť odborník na všetko, preto pre mňa ako kandidáta na post predsedu BBSK je spolupráca s odborníkmi veľmi dôležitá. Je veľmi dôležité, aby strategické pozície vo vedení kraja vykonávali schopní a fundovaní odborníci, zabezpečiť ako jednotlivec to nedokážete.



O post predsedu BBSK zabojujú v októbrových voľbách okrem Suju ďalší siedmi kandidáti. Ako nezávislí kandidujú Ondrej Lunter a Adrian Polóny. O hlasy voličov sa budú uchádzať aj Marek Kotleba z ĽSNS, Michal Albert za Komunistickú stranu Slovenska, Maroš Čupka za stranu Socialisti.sk a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku. Rudolf Huliak kandiduje za stranu Národná koalícia/Nezávislí kandidáti.