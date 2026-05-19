M. Šutaj Eštok: Nové pracovisko cudzineckej polície zrýchli konanie
Nové priestory podľa jeho slov zabezpečia zrýchlený a zjednodušený proces vybavovania agendy v komfortnejších podmienkach pre klientov i samotných zamestnancov.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Otvorenie nového pracoviska cudzineckej polície v Bratislave je dôležitým krokom v agende, ktorá bola roky poddimenzovaná a kapacitne preťažená. Na utorkovom brífingu pred novootvoreným oddelením cudzineckej polície to zdôraznil minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Nové priestory podľa jeho slov zabezpečia zrýchlený a zjednodušený proces vybavovania agendy v komfortnejších podmienkach pre klientov i samotných zamestnancov. Zároveň nové pracovisko reaguje na nápor, ktorému čelí cudzinecká polícia. „Za posledných 10 rokov sa počet žiadateľov v rámci celého Slovenska zvýšil o 300 percent. Kým v závere roka 2014 ich bolo necelých 85.000, na konci minulého roka ich bolo približne 360.000,“ upozornil minister, pričom zdôraznil, že pod vývoj sa podpisuje aj pokračujúci konflikt na Ukrajine.
Minister zároveň poukázal na to, že zlepšenie procesov nie je iba o zmene priestorov. „Je za tým aj elektronizácia procesov i zlepšenie rezervačného systému,“ vysvetlil. Medzi ďalšími krokmi spomenul aj navýšenie personálnych kapacít cudzineckej polície. „Vlani sme agendu cudzineckej polície posilnili o 100 civilných miest, z toho 50 zamestnancov je tu v Bratislave,“ priblížil. Avizoval tiež prijatie ďalšieho opatrenia, ktorým bude zriadenie špeciálneho pracoviska v hlavnom meste, na ktorom si budú môcť cudzinci vybavovať tzv. osobný bezpečnostný kód, toto špecializované klientske pracovisko bude v jednom z obchodných domov pri Zlatých pieskoch.
Prezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová pripomenula, že bratislavské pracovisko cudzineckej polície je najvyťaženejším v rámci celého Slovenska. Sťahovanie do nových priestorov označila za nevyhnutné. „Predchádzajúce oddelenie cudzineckej polície sídlilo v kapacitne i technicky nevyhovujúcich priestoroch, kde časté poruchy spôsobovali prerušenie vybavovania agendy a tým aj spomalenie procesov,“ objasnila.
Priblížila, že na novom pracovisku pobytovú agendu vybavuje 34 policajtov a 17 civilných zamestnancov, pričom sa personálne stavy majú ešte zvýšiť. „Na novom pracovisku je možné zarezervovať 80 termínov za deň, dajú sa vybaviť v päťminútových intervaloch, sedem dní vopred,“ informovala.
Riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP) Ján Dudáš uviedol, že zjednodušený proces pri rezervačnom systému znamenal podstatné zvýšenie počtu pobytových žiadostí. „V rámci celého Slovenska stúpol z 1000 na 1500, tu v Bratislave z 350 na 500 prijatých žiadostí týždenne,“ uviedol s tým, že k pobytovým žiadostiam sa pripája aj ďalšia agenda, ktorú na pracovisku môžu cudzinci vybaviť.
Cudzinecká polícia v Bratislave funguje od pondelka (18. 5.) v nových priestoroch na Račianskej 62. Pozitívnu zmenu má predstavovať nielen prostredníctvom moderných priestorov, ale aj v podobe lepšej dostupnosti linkami MHD.
