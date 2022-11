M. Sýkora sa opäť stal starostom Štrby, verí mu 60 percent voličov

Štrba 3. novembra (TASR) - Starostu obce Štrba v okrese Poprad Michala Sýkoru zvolili občania do vedúcej funkcie už po jedenásty raz. Ako uviedol pre TASR, necíti sa tým byť zvlášť výnimočný a tvrdí, že na Slovensku je niekoľko ďalších starostov, ktorí sú podobne dlho vo funkcii, len ich ešte nikto neobjavil.



"Ja som možno viac na očiach verejnosti, keďže dlhé roky pôsobím v Združení miest a obcí Slovenska. Určite ma teší dôvera ľudí, tá je viac-menej stále na úrovni 60 percent. Minulé volebné obdobie bolo jedno z najúspešnejších, podarilo sa nám veľa stavebných zámerov v častiach Štrba a Tatranská Štrba a myslím si, že aj to zavážilo," skonštatoval Sýkora a tvrdí, že sily do práce má dosť aj napriek tomu, že je vo vedúcej funkcii už viac ako 40 rokov. Ešte pred revolúciou pôsobil ako predseda miestneho národného výboru, starostom Štrby je od roku 1990.



Hlavnými prioritami znovuzvoleného starostu je pokračovať v začatých projektoch súvisiacich najmä s budovaním infraštruktúry. "Chceme rekonštruovať most do Štrby, ktorý prechádza ponad železničnú trať a bol vybudovaný v roku 1942. Budúci rok to bude pre nás veľká investícia. Budeme sa tiež snažiť pokračovať v doriešení problému parkovania, chceme aby sa pri železničnej stanici v Tatranskej Štrbe vybudovalo parkovisko. Prioritou je tiež znižovanie energetickej náročnosti vo verejných budovách a riešenie problematiky nájomného bývania. Ideme tiež robiť nové prístrešky na komunálny a separovaný odpad, aby boli odolné voči medveďom," priblížil Sýkora, ktorý kladie dôraz aj na dobré vzťahy s miestnymi spolkami, urbariátmi i troma cirkvami pôsobiacimi v obci.



Sýkorovi odovzdalo v sobotňajších (29. 10.) komunálnych voľbách svoj hlas takmer 800 voličov. Účasť na voľbách tam pritom tesne prekročila hranicu 50 percent. V deväťčlennom obecnom zastupiteľstve prevažujú nezávislí poslanci.