M. Vagač bude mať v Starom Meste silnú podporu poslancov

Bratislava 30. októbra (TASR) – Miestne zastupiteľstvo bratislavského Starého Mesta ovládnu v nasledujúcom volebnom období poslanci z koalície Team Bratislava a PS. V 25-člennom poslaneckom zbore obsadili jej kandidáti všetky miesta. Za rovnakú koalíciu kandidoval aj nový starosta Starého Mesta Matej Vagač. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov spojených volieb.



Do miestneho zastupiteľstva boli zvolení Igor Just, Anna Dojčánová, Veronika Frtúsová, Jozef Čillo, Petr Skalník, Monika Šmondrková, Ivan Bútora, Maroš Korman, Milena Gaálová, Boris Hochel, Dana Kleinert, Lukáš Teren, Adam Berka, Erik Illéš, Tomáš Murgaš, Petra Hitková, Marián Kulich, Michal Sládek, Juraj Mikulášek, Martin Švec, Samuel Ondrek, Renáta Jószová, Andrej Jaroš a Matej Beňuška.



Staromešťania do zastupiteľstva zvolili ako poslanca aj Vagača. Keďže ten sa zároveň stal aj starostom Starého Mesta, poslaneckého mandátu sa bude musieť vzdať a na jeho miesto nastúpi náhradník z daného volebného obvodu.



Do miestneho zastupiteľstva bolo zvolených 18 mužov a sedem žien.



Vagač vo voľbách získal 50,3 percenta hlasov. Porazil tak doterajšiu starostku Zuzanu Aufrichtovú, ktorej dalo hlas 22,23 percenta voličov. Volebná účasť v Starom Meste dosiahla 38,07 percenta.