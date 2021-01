M. Vallo: Bratislava je na testovanie pripravená

Bratislava 21. januára (TASR) – Bratislava a jej mestské časti sú pripravené na skríningové testovanie ľudí na ochorenie COVID-19. Vo štvrtok to vyhlásil primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že sa v meste snažili vytvoriť čo najviac odberových miest. Počas víkendu (23. – 24. 1.) bude k dispozícii 290 odberových tímov, ktoré budú testovať na viacerých miestach v Bratislave.



V Bratislave sa bude testovať v priestoroch škôl, domov kultúry, úradov, športovísk, ale aj vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy (MHD) či formou drive-through. Primátor i bratislavskí starostovia ubezpečujú, že lokalít i času, keď sa môžu ísť ľudia otestovať, bude dostatok. Už vo štvrtok fungovalo 23 odberných miest, v piatok (22. 1.) ich má byť otvorených 26. "Prosíme všetkých, aby neboli v strese a netvorili pred odberovými miestami rady. Bude dostatok priestoru, aby sa všetci bez hystérie mohli dať otestovať," deklaruje Vallo.



Bratislavské samosprávy chcú v najbližších hodinách spustiť centrálny web, kde budú zhromaždené všetky informácie týkajúce sa skríningového testovania v Bratislave. Ľudia tam budú môcť nájsť zoznamy odberových miest, kde a v akom čase sa bude testovať, či je potrebné sa na test vopred objednať a aká je vyťaženosť jednotlivých odberových miest. Priebežné informácie k testovaniu už zverejňuje magistrát i jednotlivé mestské časti na webových stránkach a sociálnych sieťach.



Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová odporúča ľuďom, aby si našli také miesto na testovanie, kde nebudú musieť čakať v rade. Spoločne s Vallom vyzvala ľudí, ktorí sa nemusia dať otestovať, aby ostali doma. Bratislavskí starostovia upozorňujú, že v hlavnom meste sa bude dať otestovať až do utorka (26. 1.). "Nie je problém sa dať otestovať kdekoľvek a v ktorejkoľvek mestskej časti. Niekde funguje objednávkový systém, inde nie. Odporúčame ľuďom, aby sa v odberných miestach netlačili v sobotu (23. 1.) dopoludnia či večer, dá sa prísť aj v nedeľu či iné dni," podotkol starosta Jaroviec Jozef Uhler.



Starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa apeluje na vládu SR, aby sa v rámci Bratislavy i celého Slovenska už do budúcna skôr zamerala na rozširovanie mobilných odberových miest (MOM), ktoré budú pre ľudí dostupné. Primátor Vallo víta, že bol vypočutý hlas Bratislavy a začiatkom februára majú v hlavnom meste pribudnúť ďalšie MOM.