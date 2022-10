M. Vallo: Bratislava je sebavedomé mesto, má kvalitu aj morálny kompas

Bratislava 24. októbra (TASR) - Bratislava je v súčasnosti podľa Matúša Valla silné a sebavedomé mesto, ktoré má svoju kvalitu aj morálny kompas. Hovorí, že sa môže s hrdosťou pozrieť za seba na uplynulé štyri roky a na to, čo sa v hlavnom meste podarilo. Rozhovor s Vallom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Bratislava.









-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora Bratislavy? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát alebo s podporou politických strán?-





Baví nás meniť Bratislavu a vidieť, že takmer každý deň vieme urobiť niečo, čo ľuďom v Bratislave zlepšuje život. Od najväčších vecí až po drobnosti, na ktoré sa zvyklo zabúdať. V práci pre Bratislavu chcem pokračovať aj naďalej. Vieme sa s tímom s hrdosťou pozrieť za seba na uplynulé štyri roky a na to, čo sa nám v meste podarilo. Kandidujem s podporou našej mestskej strany Team Bratislava a v koalícii so stranami PS a SaS. Ukázali sme už spolu, že vieme spolupracovať, a postavili sme do súboja hodnôt kvalitných a čestných kandidátov. Naša programová a hodnotová blízkosť je zárukou, že z nastúpenej cesty neuhneme a ani prekážky nás nerozhádžu na všetky strany. Naša štvorročná práca je zárukou, že mestu rozumieme, máme ho radi a sme pripravení ho ďalej rozvíjať.









-V akom stave sa podľa vás nachádza Bratislava? Aké najväčšie pozitíva a negatíva v nej aktuálne vnímate?-





Bratislava je dnes silné a sebavedomé mesto, ktoré má svoju kvalitu aj morálny kompas. V priebehu pár posledných týždňov sa v Bratislave stali dve veľké tragédie, ktoré museli otriasť všetkými citlivými ľuďmi. Pri jednej zabíjala bezohľadnosť, pri druhej nenávisť. Bezprostredné reakcie obyvateľov nášho mesta na obidve tragédie ukázali, že majú srdce na správnom mieste. Prejavili obrovskú mieru empatie, súdržnosti a solidarity. Ukázali, že Bratislava je mestom so srdcom. Aj toto je vec, ktorú si na Bratislavčanoch mimoriadne cením, a budem aj ďalej robiť všetko pre to, aby sme hodnoty nášho mesta ochránili a ďalej rozvíjali. Som rád, že sa nám za uplynulé štyri roky podarilo odstrihnúť od mesta a mestských podnikov rôzne záujmové skupiny napojené na politické strany, ktoré mesto používali iba na presadenie svojich záujmov. Táto doba je preč a verím, že sa do nášho mesta už nikdy nevráti.





-Akým problémom Bratislava čelí? Aké výzvy ju čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-





Bratislava rovnako ako všetky mestá a obce na Slovensku čelili a stále čelia radu kríz - od pandemickej až po energetickú, ktorá môže otriasť sociálnou situáciou mnohých našich občanov. Mesto sa ku krízam postavilo aktívne, starostlivo a pomohla nám ich úspešne prekonať aj súdržnosť a solidarita Bratislavčanov. Rovnako aktívne sa pripravujeme aj na dosahy energetickej krízy a na pomoc ľuďom, ktorí sa môžu ocitnúť v riziku chudoby či straty bývania. Hoci najdôležitejšie nástroje, ako sú rôzne dávky a príspevky, má v rukách predovšetkým štát, obyvatelia Bratislavy sa môžu spoľahnúť, že mesto ich v problémoch nenechá. Veľkou prioritou je včasné dokončenie električky do Petržalky a príprava ďalších veľkých dopravných projektov, na ktoré už máme alokované finančné zdroje EÚ - rekonštrukcia a predĺženie ružinovskej električkovej radiály alebo nové trolejbusové trate. Kvalitná a rýchla MHD je základom, ktorý zjednoduší a zrýchli pohyb ľudí po meste.









-Aké sú priority vášho programu, akým oblastiam sa chcete prioritne štyri roky venovať? Čo chcete v Bratislave zmeniť, prípadne na čo chcete nadviazať?-





Zameriavame sa na systematické zvyšovanie kvality života v našom meste. V oblastiach verejného priestoru, mobility, životného prostredia či nájomného bývania. Som hrdý na fyzickú zmenu mnohých verejných priestorov v Bratislave, ktorá robí z Bratislavy nielen príjemnejšie, ale aj krajšie mesto. Priestory rekonštruujeme alebo pretvárame s omnoho väčším dôrazom na kvalitu, ako to bývalo zvykom v minulosti, a budeme v tom ďalej pokračovať. Zrealizujeme a projektovo pripravíme viaceré projekty obnovy lokalít, najma zóny Zochova, Kamzíka, Mudrochovej, Dulovho námestia, Bratislavských viníc alebo jazera Rohlík. Veľkou vecou bude dokončenie rekonštrukcie kúpeľov Grossling a spustenie projektu prekrytia Staromestskej ulice - Plató Staromestská, ktoré prepojí časť Starého Mesta s podhradím. Chceme, aby sa Bratislava stala čo najbezpečnejším miestom pre deti, pretože keď sa v meste cítia bezpečne deti, cítime sa bezpečne všetci. Naplno preto rozbehneme projekt Mesto detí, ktorý pripravujeme už dva roky. Spustíme aj nový program obnovy bratislavských vnútroblokov, na čo sa veľmi tešíme. Jednou z priorít bude, rovnako ako posledné štyri roky, starostlivosť o zeleň a výsadba novej zelene.









-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo takto postupujete?-





Na magistrát som prišiel s plánom a tímom, a silnou podporou Bratislavčanov vo voľbách. Náš tím odvádza skvelú prácu, i keď nie vždy sa všetko podarí okamžite, verím, že dôveru sme nesklamali. S týmto tímom sa uchádzam o dôveru opäť. Kľúčom nášho úspechu je spolupráca, a preto potrebujeme silné zastúpenie v mestskom zastupiteľstve. Preto kto bude voliť mňa, mal by voliť aj našich kandidátov do zastupiteľstiev, pretože iba v spolupráci s nimi budú pokračovať pozitívne zmeny a mesto sa nevráti do starých koľají.









Okrem Valla sa o post primátora Bratislavy uchádza aj Miroslav Heredoš (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), Martin Jakubec (ĽSNS), Rudolf Kusý (Sme rodina, KDH, Za ľudí, Dobrá voľba a Umiernení, Aliancia), ktorému vyjadril podporu aj Hlas-SD, Martin Mlýnek (OKS, OĽANO, NOVA, Zmena zdola), Peter Poláček (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť), Andrej Trnovec (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku) a Miroslav Vetrík (Život - národná strana).