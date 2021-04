M. Vallo: Bratislava sa sčítala nad očakávania

Bratislava 1. apríla (TASR) – Bratislava sa s 86 percentami elektronicky sčítaných obyvateľov zrátala nad očakávania. Vyhlásil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo, ktorý je presvedčený, že na konci celého sčítania sa dosiahne 'skutočné číslo' pol milióna obyvateľov s trvalým pobytom v meste a dôjde tak k spravodlivému financovaniu hlavného mesta SR Bratislavy.



"Už v tejto prvej fáze sme dosiahli skvelý výsledok. Opäť sme ukázali, že Bratislavčankám a Bratislavčanom na našom meste skutočne záleží. V nevídane vyčerpávajúcej situácii, v ktorej posledný rok žijeme, sme sa teraz zomkli pre spoločné dobro našej mestskej komunity," vyhlásil Vallo.



Prostredníctvom elektronického dotazníka sa sčítalo 430.950 obyvateľov Bratislavy. Prekonali sa tak podľa primátora predpovede Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktorý ešte pred niekoľkými týždňami očakával, že v online fáze sa sčíta iba do 70 percent obyvateľov evidovaných v registri fyzických osôb. "V Bratislave sme sa dostali na 86,55 percenta," priblížil Vallo.



Bratislava zároveň už teraz prekonala výsledok sčítania obyvateľov z roku 2011. Vtedy sa sčítalo približne 339.000 obyvateľov a ŠÚ SR tento počet dorátal z databáz na 411.228. Bratislavský primátor podotýka, že ŠÚ SR bude číslo online sčítaných obyvateľov postupne dopĺňať porovnávaním údajov z rôznych databáz ako napríklad údajmi zo Sociálnej poisťovne, z ministerstva školstva, práce či vnútra, z verejného zdravotného poistenia či finančnej správy.



"Na tento proces nemáme priamy vplyv. Keď to epidemiologická situácia umožní, ŠÚ SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR spustí ešte dosčítavanie prostredníctvom sčítacích asistentov. Tu opäť urobíme všetko preto, aby sa sčítali naozaj všetci tí, ktorí sa online sčítania zúčastniť nemohli, alebo to nestihli," deklaroval Vallo.



Hlavné mesto a bratislavské mestské časti motivovali obyvateľov k sčítaniu sa aj kampaňou Bratislava sa ráta. Snažili sa tak napraviť chybu spred desiatich rokov, keď sa v meste sčítalo o 65.000 ľudí menej, ako tu reálne bývalo. Pre nepresné sčítanie obyvateľov v roku 2011 malo podľa primátora prísť mesto i mestské časti za desať rokov dokopy o zhruba 150 miliónov eur.



Správnym sčítaním je podľa Valla možné získať financie na skvalitňovanie mesta, ktoré Bratislave podľa reálneho počtu obyvateľov s trvalým pobytom patria. "V Bratislave aktuálne býva minimálne pol milióna obyvateľov. Ak sa sčítajú všetci, Bratislava získa dodatočných desať miliónov eur ročne, čiže viac ako 100 miliónov eur počas nasledujúcich desať rokov," vysvetľoval magistrát v kampani. Tieto financie chce investovať do lepších ciest a chodníkov, verejných priestorov, nových škôlok a ihrísk, modernejšej MHD a aj do parkovacích domov či garáží.