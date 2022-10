M. Vallo bude mať v mestskom zastupiteľstve väčšinu

Bratislava 30. októbra (TASR) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý v spojených samosprávnych voľbách obhájil svoj post, bude mať v novom mestskom bratislavskom zastupiteľstve väčšinu. Do 45-členného mestského parlamentu sa dostalo 29 kandidátov za koalíciu Team Bratislava, PS a SaS, za ktorú kandidoval aj primátor. Vyplýva to z neoficiálnych predbežných výsledkov volieb.



Za Team Bratislava, PS a SaS sa do mestského zastupiteľstva dostala Lenka Antalová Plavuchová, Katarína Augustinič, Adam Berka, Kamil Bodnár, Matúš Čupka, Dávid Dej. Taktiež Monika Ďurajková, Oskar Dvořák, Petra Hudáková, Lenka Jakubčová, Ján Karman, Dana Kleinert a Daniel Klimovský.



Koalíciu má v poslaneckom zbore reprezentovať aj Tatiana Kratochvílová, Martin Kuruc, Jakub Kuruc, Roman Lamoš, Marek Machata, Miroslav Macko, Jakub Mrva, Lucia Plaváková, Igor Polakovič, Michal Sabo i Adam Sarlós. Rovnako aj Lucia Štasselová, Matej Vagač, Jakub Vallo, Martin Vlačiky a Martin Winkler.



Ďalší kandidáti, ktorí sa dostali do mestského zastupiteľstva, sú buď nezávislí, alebo zastupujú iné strany či koalície. Medzi nezávislými kandidátmi je Ján Hrčka, Jana Jakubkovič, Radovan Jenčík, Michal Vlček a Jozef Uhler. Za Stranu obcí a miest - Som Slovensko sa do bratislavského mestského parlamentu prebojovali Gabriela Ferenčáková, Juraj Káčer, Dárius Krajčír, Jozef Krúpa a Zdenka Zaťovičová.



Za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti Dana Čahojová, Alžbeta Ožvaldová a Branislav Záhradník. Za Tím Ružinov Martin Chren a Martin Patoprstý. Róbert Pajdlhauser sa do zastupiteľstva dostal s podporou strán a hnutí Sme rodina, KDH, Za ľudí, Dobrá voľba a Umiernení, Aliancia.