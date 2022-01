M. Vallo bude opätovne kandidovať na primátora Bratislavy

Bratislava 25. januára (TASR) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo chce v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách obhájiť svoj post a opätovne kandidovať na šéfa bratislavskej samosprávy. Oznámil to na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že spolu s jeho tímom zakladajú komunálnu stranu Team Bratislava. Vallov protikandidát vo voľbách zatiaľ nie je verejnosti známy, okrem súčasného primátora kandidatúru ešte nikto ďalší neohlásil.



Vallo tvrdí, že spolu s jeho spolupracovníkmi sa podarilo na magistráte presadiť množstvo zmien. Mesto je podľa neho v atmosfére spolupráce, riadia ho čestne, transparentne a v práci chcú pokračovať. "Dokázali sme presadiť veľa dôležitých zmien pre rozvoj Bratislavy. Baví nás meniť hlavné mesto," povedal.



Deklaruje, že spolu s jeho tímom majú nové nápady a novú energiu. Zároveň konštatuje, že nie sú naivní a vedia, že uplynulé roky mnohým silným hráčom skrížili cestu a tí sa budú snažiť vrátiť Bratislavu do "starých koľají". "Súboj o udržanie Bratislavy nebude ľahký," povedal súčasný bratislavský primátor.



Oznámil tiež, že Team Vallo sa mení na bratislavskú komunálnu stranu Team Bratislava. Bez dobrého tímu sa podľa Valla nedá mesto viesť, a keďže chcú vo svojej práci pokračovať, rozhodli sa tím posilniť a profesionalizovať. "Do komunálnej politiky chceme prilákať ešte viac zapálených a šikovných ľudí. Medzi zakladajúcimi členmi Teamu Bratislava sú všetci moji blízki spolupracovníci a kľúčoví spolupracovníci z radov poslancov, ale aj noví ľudia," skonštatoval Vallo.



S Teamom Bratislava plánujú kandidovať v komunálnych voľbách do mestského, krajského i miestnych zastupiteľstiev. Taktiež i na niektoré posty bratislavských starostov. "Chceme posilniť spoluprácu, a to na všetkých úrovniach," povedal Vallo s tým, že v najbližších dňoch budú v uliciach mesta dobrovoľníci zbierať podpisy potrebné pre vznik strany. Zároveň deklaruje, že na kampaň nevezmú podporu od firiem či podnikateľov s finančnými záujmami na meste.



Vallo je primátorom Bratislavy od roku 2018, keď v komunálnych voľbách porazil vtedajšieho bratislavského primátora Iva Nesrovnala. Vallo dovtedy aktívne pôsobil ako architekt. Známy je aj ako basgitarista skupiny Para. V minulosti sa angažoval aj ako občiansky aktivista.