Bratislava 20. marca (TASR) - Električka v bratislavskej Petržalke by mohla byť spustená do prevádzky koncom mája. Predpokladá to hlavné mesto. Závisieť to však bude od povoľovacích procesov a vydania licencie na prevádzku novej električkovej trate. Informuje o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.