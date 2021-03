M. Vallo: Mysle niektorých ľudí po voľbách zostali v stereotypoch

Bratislava 2. marca (TASR) – Kulisy po minuloročných parlamentných voľbách sa zmenili, ale mysle niektorých politikov zostali v stereotypoch minulosti. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo na margo slov premiéra Igora Matoviča (OĽANO) o takzvanej bratislavskej kaviarni.



Vallo tvrdí, že použitím bratislavskej kaviarne premiér znovu naznačil, že Bratislavčania sú odtrhnutí od reality, lebo tá sa odohráva inde na Slovensku. "Aj nám však zomierajú blízki, aj my zvládame dôsledky neskorých a zlých rozhodnutí vlády, aj my žijeme v strachu a neistote z budúceho vývoja," poznamenal primátor hlavného mesta. Snaha oddeliť Bratislavu od zvyšku Slovenska je podľa primátora zlá, či sa s ňou niekto zahráva vedome, alebo nevedome.



Predseda vlády v pondelok (1. 3.) na sociálnej sieti napísal – "Ako prebrať bratislavskú kaviareň v karanténe z letargie? Kúpiť bez ich láskavého dovolenia Sputnika". Premiér tak reagoval na kritiku nákupu ruskej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 Sputnik V.