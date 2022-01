M. Vallo: Chceme aj naďalej stavať na dobrej spolupráci

Bratislava 2. januára (TASR) - Doprava, revitalizácia zanedbaných verejných priestorov, rozvoj sociálnych politík, ako v starostlivosti o krízové skupiny ľudí, tak aj v oblasti dostupného bývania a nájomných bytov či realizácia kvalitných a bezpečných cyklotrás. To sú podľa primátora Bratislavy Matúša Valla priority vedenia hlavného mesta na rok 2022.



"Chceme aj naďalej stavať na dobrej spolupráci, čo robí Bratislavu silnejšou," povedal primátor pre TASR s tým, že otvorená samospráva je spôsob, akým sa chce hlavné mesto uberať aj do budúcna.



Hoci pandémia nového koronavírusu spomalila podľa Valla mnohé oblasti a aj na magistráte boli nútení posunúť niektoré projekty, pokračovali v opravách ciest a chodníkov, v revitalizácii verejných priestranstiev či vysádzaní drevín v rámci iniciatívy 10.000 stromov. "Aj v náročnej situácii pandémie sa snažíme o udržanie chodu mesta a motivujeme Bratislavčanov k zodpovednému správaniu sa. Od začiatku sme podporovali očkovanie proti COVID-19, spustili sme kampaň Za kolektívnu imunitu a naše mesto sa nám v minulom roku podarilo dlhšie udržať v lepších farbách regionálneho COVID automatu oproti zvyšku Slovenska," uviedol primátor.



Pokiaľ ide o finančnú kondíciu Bratislavy, všetky samosprávy podľa Valla prichádzajú v dôsledku pandémie o značné financie. Mesto Bratislava prišlo v roku 2021 minimálne o 25 miliónov eur. "Okrem iného je to aj vplyvom nižších príjmov z podielových daní či dane za ubytovanie," priblížil primátor. Zároveň, ako tvrdí, sa znížili príjmy v mestských podnikoch a organizáciách, pričom najväčšie výpadky ako v roku 2020 i v roku 2021 zaznamenali v Dopravnom podniku Bratislava. "Napriek tomu sme sa snažili zabezpečiť kvalitné fungovanie MHD, aby na to nedoplatila cestujúca verejnosť," poznamenal šéf bratislavskej samosprávy.



Za významné dopravné udalosti roka 2021 považuje spustenie výstavby 2. etapy električkovej trate v Petržalke a rekonštrukciu jedného z najfrekventovanejších prestupných uzlov v Bratislave na Račianskom mýte. "Z prelomových udalostí predošlého roka možno spomenúť aj uzavretie zmluvy so štátnymi lesmi o znížení hospodárskej ťažby na území Bratislavy či schválenie Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020-2030, ktorá napomôže rozvoju dostupného nájomného bývania v Bratislave," spomenul Vallo.



Taktiež menoval úspešné sčítanie obyvateľov 2021, čo by podľa neho mohlo priniesť viac peňazí hlavnému mestu či schválenie prísnej regulácie reklamných stavieb v rámci zmien a doplnkov územného plánu pri boji s vizuálnym smogom. "Od novembra 2021 máme nový manuál participácie, ktorý prináša návod, ako zapájať ľudí do plánovania mesta. Bratislavčania sa môžu spolupodieľať aj na príprave Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislava 2030," podotkol primátor.