M. Vallo: Nasledujúce dva týždne budú pre dopravu v Bratislave zložité

Bratislava 1. októbra (TASR) - Nasledujúce dva týždne budú pre dopravu v Bratislave zložité. Vyhlásil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Dôvodom podľa neho je postupné otváranie úsekov nového bratislavského nultého obchvatu (diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7), čím sa smery dopravy aj dopravné značenie budú v rýchlom slede meniť. "Čo bude platiť doobeda, nemusí platiť už poobede," upozornil primátor a zároveň potvrdil, že sa tento víkend otvoria ďalšie úseky D4/R7.



Počas soboty (2. 10.) má zhotoviteľ postupne spúšťať rýchlostnú cestu R7 od Bajkalskej ulice až po križovatku R7 a D4 Bratislava-juh. "V prvej fáze v sobotu ráno sa cez nové, tzv. turbo kruhové objazdy presunie doprava zo Slovnaftskej na posledný úsek R7 s napojením na Bajkalskú," priblížil Vallo.



Dočasná organizácia dopravy bude podľa jeho slov z dôvodu minimalizovania kolíznych situácií na prvý pohľad zložitejšia. Vozidlá v smere zo Slovnaftskej na Bajkalskú budú musieť prejsť obchádzkou cez dva kruhové objazdy, až následne sa napoja na R7. Vodičov vyzýva, aby pozorne sledovali dopravné značenie.



"Zhotoviteľ bude následne do nočných hodín postupne spúšťať zvyšné úseky R7 až po križovatku D4 Bratislava-juh," podotkol primátor. V nedeľu (3. 10.) sa má postupne až do večerných hodín spúšťať úsek D4 Petržalka (Rusovce) - Jarovce. Po spustení tak bude D4 súvisle prejazdná od Jaroviec a D2 až po križovatku D4 východ pri Ivanke pri Dunaji.



"Najbližší víkend ešte nebudú spustené chýbajúce vetvy rondelu Prievoz, ktorý je pre dopravu v meste zásadný, keďže má rozdeľovať dopravu z novej rýchlostnej cesty a D1 v smere do centra, Petržalky a Ružinova. Najbližší týždeň tak doprava na rondeli a Bajkalskej môže byť komplikovaná," upozornil Vallo. Vedenie hlavného mesta však zhotoviteľa nultého obchvatu požiadalo, aby chýbajúce vetvy rondelu spustil najneskôr do týždňa od spustenia R7. Ten snahu spustiť tieto časti počas víkendu 9. - 10. októbra podľa primátora aj potvrdil.



"Ani po ďalšom víkende však nebude otvorené prepojenie R7 a Prístavnej ulice, ktoré by zhotoviteľ mal dokončiť do dvoch mesiacov. Bude to posledný mestský úsek tejto dopravnej stavby. Po jeho spustení by sa doprava v tejto časti Bratislavy už mala ustáliť," skonštatoval šéf bratislavskej samosprávy.



Podotkol, že je potrebné ešte doriešiť chýbajúce prepojenie obchvatu D4 a diaľnice D1, ktoré však, ako tvrdí, aj pri najväčšom úsilí potrvá niekoľko rokov. "Zároveň potrebujeme definitívne spustiť plánovanie a obstaranie prepojenia D2 a D4 tunelom pod Malými Karpatmi. O tejto stavbe sa dlho hovorí, ale my už potrebujeme spustiť jej realizáciu," podotkol Vallo.