M. Vallo: Občania môžu mať istotu, že Bratislava bude na prvom mieste

Bratislava 13. septembra (TASR) – S nami môžu mať občania istotu, že Bratislava bude vždy na prvom mieste. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý v utorok odštartoval kampaň mestskej strany Team Bratislava pre jesenné komunálne voľby. Pokračovať chcú nielen v spoločnej práci pre hlavné mesto, ale zároveň previesť Bratislavu viacerými krízami vrátane energetickej. Volebný program reflektuje na viaceré výzvy nasledujúceho obdobia.



"S nami môžu mať občania istotu, že na prvom mieste bude vždy Bratislava. Silné mesto, ktoré budujeme, najlepšie obháji ich záujmy a kvalitu života v meste posunie na najvyššiu úroveň," skonštatoval Vallo.



Poukázal na to, že za uplynulé štyri roky sa im podarilo zmeniť prístup k hlavnému mestu. Obnovená bola podľa neho atmosféra dôvery a spolupráce bez toho, aby bola verejnosť zaťažená hádkami, korupčnými škandálmi či prestrelkami s názorovými oponentmi. V októbrových voľbách sa podľa neho rozhodne, či sa bude Bratislava naďalej uberať doterajším smerom, teda starostlivosťou o hlavné mesto, transparentnými vzťahmi, skvalitňovaní verejného priestoru a "trpezlivým a poctivým" riešením reálnych a zložitých vzťahov, alebo sa vráti do starých koľají.



Spolu so svojím tímom kandidátov na starostov a tiež miestnych, mestských a krajských poslancov deklaruje, že chce postupne a trpezlivo zlepšovať kvalitu života Bratislavčanov. "Od tých najmenších vecí a detailov, ktoré sa v Bratislave zvykli prehliadať, až po ťažké a veľké veci, na ktoré iní primátori a iné vedenia mesta nenašli odvahu," poznamenal Vallo. Sľubuje spoluprácu bez hádok a férovú komunikáciu s obyvateľmi. Úlohou bude zároveň previesť mesto ďalšími krízami vrátane aktuálnej energetickej krízy.



Viceprimátorka Bratislavy Lenka Antalová Plavuchová vyzdvihla, že uplynulé volebné obdobie sa nieslo v atmosfére spolupráce, rešpektu, otvorenej komunikácie a odvážnych projektov. Spolu so starými i novými tvárami v komunálnej politike sú odhodlaní naďalej pokračovať v práci pre mesto. Bratislavu podľa nej čakajú náročné roky rozpočtovej neistoty, zdražovania energií, klimatickej krízy či zhoršujúcej sa ekonomickej situácie obyvateľov. "Dnes zverejňujeme program, ktorý je odpoveďou na výzvy," povedala Antalová Plavuchová. Posilniť chcú napríklad tému udržateľnej mobility, sociálnych služieb či územného rozvoja. Snahou je tiež priniesť riešenia v reakcii na klimatickú krízu.



O post primátora Bratislavy sa uchádza deväť kandidátov, z toho osem mužov a jedna žena. O post sa opätovne uchádza Matúš Vallo kandidujúci za koalíciu strán Team Bratislava, SaS a PS. Kandidatúru ohlásil tiež súčasný starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý je kandidátom strán Dobrá voľba a Umiernení, Za ľudí, KDH a hnutia Sme rodina. O hlasy voličov chce zabojovať i prednosta staromestského miestneho úradu Martin Mlýnek s podporou strán OKS, OĽANO, NOVA a Zmena zdola. Ako kandidát strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti kandiduje Miroslav Heredoš.