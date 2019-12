Vallo: Ohňostroj nepovažujem za zlé vyvrcholenie silvestrovských osláv

Bratislava 30. decembra (TASR) - Nie som zástancom pyrotechniky, mám veľký problém s jej voľným používaním, ale ohňostroj nepovažujem za zlé vyvrcholenie silvestrovských osláv. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo v diskusii na sociálnej sieti, ktorá sa rozprúdila na tému organizovania novoročného ohňostroja hlavným mestom.



"Názory na ohňostroj vždy budú rôzne, to je jednoducho fakt. Sú ľudia, ktorí sa na takýto zážitok tešia, sú aj takí, ktorým nehovorí vôbec nič," uviedol primátor. Tvrdí, že vníma dôvody, pre ktoré začalo mesto Bratislava organizovať novoročný ohňostroj. Centrum Bratislavy podľa Valla kedysi pripomínalo vojnovú zónu, kde si rôzne skupiny ľudí hádzali pod nohy delobuchy a rozbíjali fľašky a nevedela si s tým rady ani polícia.



"Organizované oslavy vyvrcholené novoročným ohňostrojom boli pokusom mesta dostať toto pod kontrolu a myslím, že sa to vo výsledku podarilo. Napríklad aj minulý rok bolo agresívne používanie pyrotechniky v centre mesta minimálne," argumentuje Vallo. Spoločné strávenie posledných chvíľ roka podľa neho k životu v meste patrí. Podotýka však, že o budúcej podobe osláv sa so svojím tímom bude ešte veľakrát baviť.



Mesto Bratislava privíta nový rok 2020 tradičným ohňostrojom s hudobnou kulisou, ktorý bude odpálený z plavidla uprostred rieky Dunaj. Obyvatelia i návštevníci hlavného mesta sa môžu prísť do centra na Hviezdoslavovom námestí zabávať na Silvestra (31. 12.) od 21.30 h do 02.00 h Nového roka (1. 1.), kde bude zábava pod holým nebom. Odpočítavanie posledných sekúnd starého roka a privítanie roka 2020 bude na Námestí Ľudovíta Štúra. Odtiaľ i z okolia bude môcť verejnosť sledovať polnočný ohňostroj. S prípravami osláv už mesto začalo.



Novoročný ohňostroj v Bratislave sa uskutoční aj napriek výzve mestskej poslankyne a podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja Eleny Pätoprstej. Na decembrovom mestskom zastupiteľstve totiž požiadala bratislavského primátora Matúša Valla, aby zvážil zrušenie novoročného ohňostroja a ušetrené peniaze venovalo hlavné mesto ako ďalší finančný dar obyvateľom Prešova, ktorí sú dotknutí výbuchom plynu v bytovke na Mukačevskej ulici zo 6. decembra. Požiadavka Pätoprstej prišla v čase, keď bratislavskí mestskí poslanci odobrili poslanie finančného daru 20.000 eur zo strany hlavného mesta pre mesto Prešov.



Zrušiť novoročný ohňostroj a ušetrené peniaze poslať dotknutým obyvateľom Prešova sa rozhodli viaceré samosprávy na Slovensku, napríklad mesto Banská Bystrica, Pezinok či Liptovský Mikuláš.