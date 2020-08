Vallo: Podporujem nespokojných vedcov

Bratislava 13. augusta (TASR) – Primátor Bratislavy Matúš Vallo podporuje vyhlásenie nespokojných bratislavských vedcov, ktorí upozornili, že sa nedostanú k financiám na výskum ochorenia COVID-19 v rovnakej miere, ako vedci z ostatných častí Slovenska. Valla preto v tomto smere mrzí, že ani vláda Igora Matoviča neberie Bratislavu úplne vážne.



„Keď chceme byť ako Slovensko naďalej dobrí v boji s koronavírusom, špičkové vedecké tímy z hlavného mesta nemôžu byť opomenuté a ministerstvo musí za uplatnenie takejto výnimky zabojovať," poznamenal primátor.



Upozornil na stále živú spoločenskú debatu o tom, aby mladí šikovní ľudia a vedci ostávali na Slovensku, alebo aby sa zo zahraničia vracali domov. „Pritom si nechávame ujsť príležitosti, ako im k tomu poskytnúť zodpovedajúce podmienky," podotkol Vallo.



Mesto Bratislava podľa jeho slov utrpelo v dôsledku koronakrízy najviac zo všetkých slovenských samospráv. Primátor hlavného mesta tu ráta desiatky miliónov eur v dôsledku nižšieho výberu podielových daní a ďalšie milióny sú podľa neho výpadok príjmov Dopravného podniku Bratislava, pre ktorý sa musel zrušiť aj nákup nových autobusov.



„Ďalšie milióny eur budú dôsledkom sociálneho balíčka vlády, ktorý je financovaný hlavne z príjmov samospráv. Kompenzačné opatrenia pritom ešte nie sú na stole," skonštatoval Vallo.



Nádeja sa, že vláda svoj postoj k Bratislave včas prehodnotí. Vallo deklaruje, že chcieť služby mesta na tej najvyššej úrovni nie je žiadna panská roztopaš, ale nevyhnutnosť pre spokojnosť ľudí so svojím životom a aj pre udržanie konkurencieschopnosti s inými európskymi či svetovými mestami.



Ministerstvo školstva v utorok pre TASR potvrdilo, že dve výzvy, ktoré sa zameriavajú na výskum a vývoj pomoci proti ochoreniu COVID-19, boli vyhlásené len pre menej rozvinuté regióny, čiže pre všetky kraje okrem Bratislavského. Aktuálne nie sú podľa rezortu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, časť výskum a inovácie v gescii ministerstva školstva disponibilné finančné prostriedky pre rozvinutejší región.



„Organizácie sa teda môžu zapojiť do výzvy, pokiaľ budú realizovať projekt na oprávnenom území (všetky kraje okrem Bratislavského) napríklad prostredníctvom svojich fakúlt, detašovaných pracovísk, dcérskych spoločností a podobne, vďaka možnosti využitia takzvanej flexibility, ktorá umožňuje využiť maximálne 15 percent z objemu rozpočtu projektu mimo oprávnené územie s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie," potvrdilo ministerstvo.



Zároveň uviedlo, že do žiadosti o podporu z balíka React EU zahrnulo požiadavku na navýšenie alokácie viacerých výziev pre Bratislavský kraj, ktorý bol najviac postihnutý epidémiou nového koronavírusu.



„Takéto opatrenie by nasmerovalo dodatočné zdroje k vedcom v Bratislavskom kraji," uzavrel rezort s tým, že žiadosti o podporu z týchto zdrojov sú aktuálne v štádiu vyhodnocovania.