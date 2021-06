M. Vallo: Potrebujeme, aby bolo zaočkovaných aspoň 75 % Bratislavčanov

Bratislava 24. júna (TASR) - Ak sa má žiť v Bratislave bezpečnejšie a slobodnejšie, je potrebné, aby bolo zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 aspoň 75 percent obyvateľov hlavného mesta. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo a vyzval Bratislavčanov na vakcináciu.



V Bratislave je podľa posledných údajov 52-percentná zaočkovanosť prvou dávkou a 38-percentná zaočkovanosť druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Vallo tvrdí, že to nestačí. "Hranica kolektívnej imunity, pri ktorej ďalšiu vlnu ochorenia COVID-19 zvládneme, je po porade s odborníkmi 75 percent zaočkovanej populácie Bratislavy a to je aj môj cieľ," uviedol.



Epidemiologička Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave tvrdí, že je potrebné, aby sa v Bratislave dalo čo najviac ľudí zaočkovať. "Budeme mať pokojné leto a potom, keď príde jesenná vlna, tam, kde bude čo najvyššia zaočkovanosť, bude najmenší dosah a budú potrebné najmenšie reštrikcie," skonštatovala.



S príchodom leta sa podľa bratislavského primátora protipandemické opatrenia uvoľňujú. Verejnosť, ako tvrdí, ale nesmie podľahnúť pocitu falošnej bezpečnosti. "Vírus sa na jeseň vráti. Preto vyzývam všetky Bratislavčanky a všetkých Bratislavčanov, ktorí ste tak ešte nespravili, nečakajte a prihláste sa na očkovanie," vyhlásil Vallo.