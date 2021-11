M. Vallo: Bratislava v červenej fáze sa dotkne najmä neočkovaných

Bratislava 3. novembra (TASR) - Prechod Bratislavy od pondelka (8. 11.) do červenej farby, prvého stupňa ohrozenia v rámci COVID automatu, sa dotkne najmä neočkovaných ľudí, ktorí už bez testu alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia nebudú môcť ísť do reštaurácie či posilňovne. Upozornil na to primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Novinkou podľa neho bude aj to, že v interiéri už bude namiesto nosenia ochranných rúšok povinný respirátor.



Červená fáza v rámci COVID automatu je pre Bratislavu najhoršia farba, v ktorej sa môže ocitnúť. Vďaka vysokej zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 v kategórii nad 50 rokov sa totiž hlavnému mestu farba semafora zlepšuje o dva stupne. "Popravde však treba povedať, že situácia je vážna aj u nás a ak by sme si nemohli uplatniť tieto dva žolíky, boli by sme, ako väčšina slovenských miest, čierni," skonštatoval Vallo.



Od budúceho týždňa sa pre sprísnenie protipandemických opatrení nebude nič zatvárať a v režime kompletne zaočkovaní budú fungovať všetky prevádzky prakticky bez zmeny. "V režime OTP spravidla klesne ich kapacita na polovicu oproti oranžovej farbe a na hromadné podujatia v exteriéri bude pre OTP platiť maximálna kapacita 150 osôb. Režim 'základ' sa pre viaceré podujatia a prevádzky (fitness, bazény, ubytovanie) úplne ruší," priblížil primátor.



Nové obmedzenia podľa neho odzrkadľujú, že situácia s novým koronavírusom je aj v Bratislave vážna. "Čo najviac potrebujeme, je uchrániť nemocnice pred ďalším návalom 'covidových' pacientov, a tým pádom aj pred vynúteným obmedzovaním poskytovania ostatnej lekárskej starostlivosti," uviedol Vallo. Bratislavčanov vyzval, aby aktuálnu situáciu nepodceňovali a boli zodpovední i obozretní.