M. Vallo prijal rezignáciu náčelníka mestskej polície M. Gajdoša

Bratislava 27. apríla (TASR) - Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo prijal rezignáciu náčelníka Mestskej polície (MsP) Mareka Gajdoša, ktorý svoju funkciu ponúkol po tom, ako jazdil pod vplyvom alkoholu. Gajdoša zároveň požiadal, aby MsP viedol do konca júna, dokedy by malo mesto zrealizovať výberové konanie na nového šéfa mestských policajtov.



Vallo priznal, že pri rozhodovaní bral do úvahy nevyhnutné vyvodenie zodpovednosti za vážne pochybenie a zároveň kredit, ktorý Gajdoš ľudsky i profesionálne zanechal. "Po zvážení všetkých okolností som sa rozhodol ponúknutú rezignáciu náčelníka mestskej polície prijať," uviedol primátor slovenskej metropoly. "Zlyhanie, ktorého sa dopustil, považujem za príliš vážne na to, aby naďalej mohol stáť na čele mestskej polície – organizácie, ktorú sa tak poctivo pokúšame meniť," objasnil.



V snahe zabezpečiť riadny a plynulý chod mestskej polície v zložitom období poznačenom novým koronavírusom zároveň Gajdoša požiadal, aby vo svojej funkcii zotrval do konca júna. "Dovtedy chcem, aby sme vypísali a zrealizovali otvorené výberové konanie na túto pozíciu, z ktorého budem môcť navrhnúť zastupiteľstvu nové meno," oznámil Vallo.



Náčelník Mestskej polície Bratislava Marek Gajdoš, ktorý bol v minulosti šéfom vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila, ponúkol v piatok (24. 4.) vedeniu hlavného mesta svoju rezignáciu. Dôvodom je, že vo štvrtok (23. 4.) večer mal so svojím autom nehodu a polícia mu namerala v dychu zvyškový alkohol. Gajdoš sa k tomu priznal na sociálnej sieti. K nehode podľa jeho slov došlo tak, že v dôsledku mikrospánku zišiel s autom z cesty a spôsobil škodovú udalosť.