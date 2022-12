M. Vallo: Projekt električky do Petržalky bude ukončený v roku 2024

Bratislava 15. decembra (TASR) – Projekt druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor sa nestihne dokončiť v pôvodne plánovanom termíne, teda do konca roka 2023. Potvrdil to primátor Bratislavy Matúš Vallo na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva s tým, že stavbu by mali ukončiť v roku 2024. Revidovaný harmonogram stavebných prác by mal byť známy najbližšie týždne.



"My sme stále dúfali, že električka bude jazdiť do konca roka 2023, pravdepodobne to bude prvá polovica roka 2024," skonštatoval Vallo. O konkrétnych termínoch hovoriť nechce. Odpovede má dať aktualizovaný harmonogram stavebných prác, o ktorom stále rokuje hlavné mesto spolu so zhotoviteľom prác. "Predstavíme nové fázovanie. Čakáme na nový časový rámec, ktorý by sme mali uzavrieť v týchto týždňoch," poznamenal Vallo. Informácia bude následne predstavená aj mestskému poslaneckému zboru.



Bratislavské mestské zastupiteľstvo vo štvrtok zobralo na vedomie informáciu o stave prípravy tohto dopravného projektu. Z nej napríklad vyplýva, že v hre je aj uplatnenie si zmluvnej pokuty voči stavebníkovi za nedodržanie termíny druhého míľnika. Ten mal pôvodne dosiahnuť v druhej polovici novembra, avšak nestalo sa tak. Niektoré práce sú hotové na 25 či 44 percent, niektoré však na nula percent. "Hlavné mesto oznámi zhotoviteľovi možnosť uplatnenia si zmluvnej pokuty za nesplnenie míľnika č. 2," konštatuje v materiáli.



V sklze je tiež podľa uvedených informácií aj proces zabezpečenia externých finančných zdrojov, keďže väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Schválenie podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), ktorú magistrát podal v októbri, sa očakáva v januári 2023. Pôvodne sa hovorilo o auguste 2022.



Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov a mesto deklaruje, že neprepadnú. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Práce boli v tomto roku na niekoľko mesiacov výrazne utlmené z dôvodu rokovania o dodatku pre zdražovanie stavebných materiálov. Opätovne sa po dohode s konzorciom rozbehli v polovici augusta.