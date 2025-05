M. Vallo: Projekt električkovej trate v Petržalke sa blíži do finále

Bratislava 29. mája (TASR) - Dokončenie novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke je podľa primátora Bratislavy Matúša Valla „na spadnutie“, projekt sa blíži do finále. Skonštatoval to na štvrtkovom zasadnutí bratislavského mestského zastupiteľstva. Ubezpečil, že hlavné mesto robí maximum, aby mohla začať električka spolu s cestujúcimi jazdiť čo najskôr.



„Asi každý, kto sleduje výstavbu, vie, že dokončenie trate je na spadnutie. Dnes je každému jasné, že sa električka blíži do finále,“ povedal Vallo.



Poznamenal, že sú na stavbe realizované sadovnícke úpravy, priznal tiež, že sa niektoré úseky upravujú. Pravdepodobne na budúci týždeň by mali prísť prístrešky, ktoré majú byť „finále“ celého. „Využíva sa každý deň,“ zdôraznil Vallo, ktorý to, že sa v súčasnosti dokončuje projekt električkovej radiály, považuje za úspech. Spomenul pritom opätovne dôvody, ktoré výstavbu spomalili či pozastavili vrátane vojny na Ukrajine, infláciu či nárast cien stavebných materiálov.



„Už to nie je úplne v našich rukách, lebo je to v rukách aj štyroch stavebných úradov,“ poznamenal Vallo s tým, že pri tak veľkom stavebnom projekte neprebehne kolaudácia v jednom kole, ale treba aj niektoré veci dopĺňať. Deklaruje maximálne úsilie, aby začala električka jazdiť čím skôr.



Podľa mestskej poslankyne Eleny Pätoprstej je „neuveriteľný“ tlak na termín dokončenia trate a spustenia prevádzky električky. Myslí si, že kvalita je prvoradá a ak sa termín posúva z objektívnych dôvodov, je zbytočné tlačiť na termín, lebo sa to môže prejaviť na kvalite. Je podľa nej potrebné rešpektovať situáciu, ktorá v minulosti bola, dôvody na posúvanie termínov považuje za relevantné.



„Výsledkom má byť kvalita, nie nejaký termín a strihanie pásky,“ povedala Pätoprstá, ktorá považuje za zázrak, že stavba má stále zhotoviteľa a projekt nebol zastavený.



Odchádzajúci starosta Petržalky Ján Hrčka súhlasí s tým, že projekt je pred dokončením. Pripomenul však, že v minulosti magistrát tvrdil, že projekt bude dokončený ešte v decembri 2023, a tvrdenia neboli reálne ani v decembri 2024, na čo viackrát poukazoval. Mestský poslanec a kandidát na primátora Martin Winkler súčasnému primátorovi odkázal, aby sa pri projekte stále nevyhováral. Nesúhlasí s tým, že problém je s kolaudáciu, ale so stavbou. Okrem chýbajúcich podkladov poukázal na to, že nie všetky veci boli dodané v požadovanej kvalite alebo zatiaľ neboli stále dodané.



Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa už niekoľkokrát posúval. Mesto viackrát deklarovalo, že robí všetko pre to, aby bola trať do prevádzky spustená na jar 2025, následne sa spomínal prelom mája a júna.