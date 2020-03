M.Vallo: Stále platí, že najlepšia vakcína je disciplína a zostať doma

Bratislava 29. marca (TASR) - Zatiaľ stále platí, že najlepšia vakcína je disciplína a najzodpovednejšie správanie je zostať doma. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo. Od začiatku krízy v Bratislave pre nový koronavírus uplynú podľa jeho slov tri týždne a Bratislavčania obetovali veľa, aby bol tak "kúpený" vzácny čas, chránené zdravotníctvo a životy.



"Obetovali sme spoločenské vzťahy, našu blízkosť, bežnú prácu, zábavu a sčasti aj slobodu pohybu. Skláňam sa pred hrdinkami a hrdinami v našej prvej línii, ktorí nasadzujú aj svoju vlastnú bezpečnosť a zdravie a ďakujem všetkým obyvateľom za sebadisciplínu a súdržnosť, ktorú prejavili v posledných týždňoch," uviedol Vallo vo videu na sociálnej sieti. Aj vďaka tomu vyzerá byť podľa jeho slov priebeh epidémie v meste Bratislava mierny.



"Nemôžeme si síce byť istí počtom nakazených, keďže doteraz sa testovalo veľmi málo. Faktom ale je, že zatiaľ v našich nemocniciach nemáme obrovské počty vážne chorých pre nový koronavírus," spresnil bratislavský primátor. Priznáva, že to môže budiť optimizmus, apeluje však na ľudí, aby neklesali na duchu a boli rovnako disciplinovaní a súdržní ako doteraz.



"Najmä teraz, keď nás do ulíc láka teplejšie počasie. Nezahoďme to, čo sme doteraz obetovali. Ešte potrebujeme čas, aby sme dokázali túto epidémiu lepšie dostať pod kontrolu a vyhli sa scenáru, ako dnes vidíme v Taliansku alebo Španielsku," vyzýva Vallo. Tvrdí, že nikto nevie, ako dlho takáto situácia pre nový koronavírus ešte potrvá. "Čoraz častejšie sa budeme pýtať, či nám tie opatrenia stoja za to a ako dlho to ešte vydržíme. Verím, že postupne budeme vedieť lepšie odpovedať na otázky, čo nás čaká v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch," podotkol.